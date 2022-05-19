Военный эксперт высказал такое мнение в эфире телеканала "Еспресо".

"Оккупанты не сняли с повестки дня завершения малого круга оцепления, которое предусматривает захват Северодонецка и Лисичанская, а также контроль над трассой Лисичанск-Бахмут. Эта задача остается в силе. Поэтому в течение 2-3 недель наступления в этом направлении будут продолжаться. Хотя боевые действия продолжаются. долгое время и продвижение войска кафиров чрезвычайно ограничено", - отметил Згурец.

Аналитик добавил, что медленные темпы продвижения российских оккупационных войск разрушают планы захвата украинских территорий, ведь армия неприятеля со временем истощается.

"После 2-3 недель наступления на Северодонецк и Лисичанск наступит истощение. По моему мнению, тогда российская армия будет закрепляться на тех рубежах, которые им удастся захватить и, возможно, даже будет выравнивать линию фронта. Если вспомнить Попасную и Рубежное, чтобы сравнить с землей Попасную и продвинуться на несколько километров вперед, россиянам понадобилось более 1,5 месяца. То есть, медленное движение разрушает планы быстрого захвата центра этой территории", - отметил Сергей Згурец.

Боец ВСУ в ТрО Лисичанска Сергей Шакун в эфире Эспрессо рассказал, что россияне хотят перерезать трассу Лисичанск-Бахмут .

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил в телеграммах, что Россия продолжила обстрелы Луганщины 18 мая, в результате чего в Северодонецке четверо погибших и трое раненых.

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