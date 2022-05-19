Наступление оккупантов на Северодонецк и Лисичанск продлится еще 2-3 недели, - военный эксперт Згурец
Аналитик Defense Express Сергей Згурец считает, что наступление российских оккупантов на Северодонецк и Лисичанск Луганщины продлится еще 2-3 недели, ведь враг истощится
Военный эксперт высказал такое мнение в эфире телеканала "Еспресо".
"Оккупанты не сняли с повестки дня завершения малого круга оцепления, которое предусматривает захват Северодонецка и Лисичанская, а также контроль над трассой Лисичанск-Бахмут. Эта задача остается в силе. Поэтому в течение 2-3 недель наступления в этом направлении будут продолжаться. Хотя боевые действия продолжаются. долгое время и продвижение войска кафиров чрезвычайно ограничено", - отметил Згурец.
Аналитик добавил, что медленные темпы продвижения российских оккупационных войск разрушают планы захвата украинских территорий, ведь армия неприятеля со временем истощается.
"После 2-3 недель наступления на Северодонецк и Лисичанск наступит истощение. По моему мнению, тогда российская армия будет закрепляться на тех рубежах, которые им удастся захватить и, возможно, даже будет выравнивать линию фронта. Если вспомнить Попасную и Рубежное, чтобы сравнить с землей Попасную и продвинуться на несколько километров вперед, россиянам понадобилось более 1,5 месяца. То есть, медленное движение разрушает планы быстрого захвата центра этой территории", - отметил Сергей Згурец.
- Боец ВСУ в ТрО Лисичанска Сергей Шакун в эфире Эспрессо рассказал, что россияне хотят перерезать трассу Лисичанск-Бахмут .
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