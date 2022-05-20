Наступление оккупантов на Лисичанск и Северодонецк: 13 человек погибли, разрушены более 60 домов в сутки
В Луганской области от российских обстрелов 19 мая погибли 13 человек, уничтожены более 60 домов, а также есть ранены
Об этом в телеграмме сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"Россияне наступают на Лисичанск и Северодонецк, в областном центре 12 погибших, по Луганщине более 60 разрушенных домов. За день у нас 12 погибших в Северодонецке, еще один – в Горной общине. Разрушаются и выгорают дома", - подчеркнул он.
В Почечном уничтожено пять жилищных хозяйств подряд, в Золотом – шесть, по три – в Рубежном и Врубовке. В Тошковке из-за боевых действий невозможно подсчитать повреждения.
Штурм россиян Северодонецка был безуспешным, и они, понеся потери, отступили.
"Впрочем, последствия наступления жители города почувствовали: погибшие и раненые люди, разрушенные по меньшей мере пять многоэтажек. Не лучшая ситуация и в Лисичанске и рядом городах. Так, в Лисичанске обстрелами повреждено 12 домов, в Новодружеске - 14, в Привилле - 17", - заметил Сергей Гайдай.
На фронте украинские военные за сутки отразили 14 российских атак, уничтожили восемь танков, 14 единиц боевой бронированной техники и шесть – автомобильной техники оккупантов. Также ПВО сбила беспилотник "Орлан-10".
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