Наступление на Украину стало стратегическим провалом, смена командующего не поможет, - Белый дом

Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает Укринформ.

"Замена личного состава или высшего руководства не отменяет того факта, что это (наступательная операция в Украине, – ред.) уже стало стратегическим провалом для России", - отметила администрация.



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Она также заметила, что генерал Дворников "прославился" тем, что под его руководством российские силы совершали варварские действия против гражданских в Сирии.

Псаки считает, что "те зверства, которые мы уже видели в Украине, будут продолжаться".