Об этом шла речь в оперативной информации Генерального штаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 6:00, информирует Еспресо.

На Подольском направлении противник силами 13 бригадно-тактических групп (БТГр) из состава Восточного ВО ВС РФ пытается продолжить наступление по рубежу Гореничи, Гостомель, Демидов в направлении Киева с целью блокирования столицы с северного и северо-западного направлений.

В Житомирской области находится до 3 БТГр.

На Северском направлении до 17 БТГр оккупационных войск, продолжают наступательные действия с целью блокирования Киева с северо-востока, несмотря на многочисленные потери. Захватчики остановлены в районах населенных пунктов Козелец, Бобровица, Макеев. На другом направлении, в районах населенных пунктов Светильня, Победа, Остролучье наступление было остановлено.

В Сумской области силами до 2 БТГр рашисты предпринимают неудачные попытки удерживать в окружении города Сумы, Лебедин и Ахтырка.

На Слобожанском направлении до 16 БТГр продолжают наступательную операцию в направлении Краснограда и частью сил до четырех БТГр - на Изюм. В районе населенных пунктов Богодухов, Чугуев, Шевченково российские войска понесли значительные потери и остановились.

На Донецком направлении, не достигнув успеха, агрессор сосредоточил усилия на блокировке города Мариуполь.

На Таврическом направлении противник продолжает наступательные действия в районах населенных пунктов Скадовск, Голая Пристань, Херсон, Снегиревка, Новая Каховка. После перегруппировки продолжает передвижение в направлении Херсона и Николаева. До 2 БТГр действует в районах населенных пунктов Васильевка, Червоное Поле, Новопетровка.

В Черноморской операционной зоне враг проводит развертывание корабельной группы и продолжает подготовку к проведению морской десантной операции.

Не преуспевая в продвижении своих сил противник подло продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры с целью устрашения гражданского населения, которое мужественно бок о бок с ВСУ оказывает сопротивление.

Напомним, что ранее воздушные силы сбили 5 истребителей

а морпехи РФ побоялись высаживаться возле Одессы



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