Наступление на Донбассе: каждые 90 метров Россия теряет 2 тыс. военных, - The Times
Потери российской армии могут составлять до 2 тыс. военных на каждый 100 ярдов (91 метр), занятых в результате наступления на Востоке Украины
Об этом пишет The Times со ссылкой на данные разведки НАТО.
В издании не уточняют, идет ли речь только о погибших или учитываются еще и раненые.
The Times пишет, что цифры были озвучены в ходе обсуждения новых поставок ВСУ в среду, 15 февраля. Новое оружие должно позволить Киеву потеснить Россию в следующие три месяца.
В ходе обсуждения министр обороны США Ллойд Остин отмечал, что российские сухопутные войска сейчас сильно поредели и деморализованы.
"Россия продолжает отправлять в бой большое количество дополнительных ресурсов. Большинство людей плохо обучены и плохо экипированы, и из-за этого Россия несет большие потери", - сказал Остин.
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