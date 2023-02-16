Об этом пишет The Times со ссылкой на данные разведки НАТО.

В издании не уточняют, идет ли речь только о погибших или учитываются еще и раненые.

The Times пишет, что цифры были озвучены в ходе обсуждения новых поставок ВСУ в среду, 15 февраля. Новое оружие должно позволить Киеву потеснить Россию в следующие три месяца.

В ходе обсуждения министр обороны США Ллойд Остин отмечал, что российские сухопутные войска сейчас сильно поредели и деморализованы.

"Россия продолжает отправлять в бой большое количество дополнительных ресурсов. Большинство людей плохо обучены и плохо экипированы, и из-за этого Россия несет большие потери", - сказал Остин.