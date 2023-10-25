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Аналитика

Наступление на Авдеевку РФ стремится вернуть себе инициативу для политического маневра. Колонка Сергея Згурца

Сергей Згурец
25 октября, 2023 среда
20:30
Колонка Згурца Сергей Згурец

Наступление РФ на Авдеевку является масштабной операцией, отражающей стремление Москвы вернуть себе инициативу, это политический момент

Сейчас противник активизировался практически по всей протяженности фронта. За минувшие сутки количество боевых столкновений подскочило примерно на треть. Все участки фронта очень сложны, однако главное внимание приковано к Авдеевке. Заангажированность в этом направлении может быть использована ВСУ, чтобы уничтожить все резервы, которые использует РФ.

Ситуация вокруг Авдеевки

Если говорить о военных целях агрессора, РФ хочет улучшить свое положение перед зимой, обезопасить движение по автотрассам вдоль через Донецк. Также это касается и движения по железной дороге на отрезке Ясиноватая-Донецк. Это большая и важная железнодорожная развязка для противника, именно для достижения этих целей враг стремится перерезать наши логистические пути, ведущие к Авдеевке и попытаться окружить наши войска в Авдеевке.

Сейчас штурмовые действия противника идут по нескольким направлениям. С юга и с севера они пытаются окружить Авдеевку, и это напоминает наступление на Бахмут. В частности тем, что россияне зациклены на захвате этого района, несмотря на потери, которые они уже понесли и понесут.

Наступление окупантов

Наиболее сложно сейчас на севере, где враг давит из Красногоровки к Степовому. Враг там активно наступает с 10 октября на довольно узком участке, шириной около 2 км. Здесь были сконцентрированы значительные силы, это бригады 1-го корпуса "ДНР", бригады 2-й общевойсковой армии. Суммарные потери врага колоссальны, но он продолжает наступление и на севере подошел к железной дороге. На одном из участков пытается пробиться в строения коксохимического завода, это важные элементы нашей линии обороны. Сам террикон, рядом с коксохимом, находится в серой зоне.

Сейчас, если посмотреть на карту, именно на Авдеевском направлении у россиян есть возможность добиться оперативного тактического успеха. Об этом сообщил капитан ВСУ 36-й отдельной бригады морской пехоты Валерий Прозапас в эфире телеканала "Еспресо".

"Авдеевка де-факто в полуокружении. Россиянам нужно сбить наступательный потенциал ВСУ, поэтому они кардинально усилили атаки на Авдеевку, это первый момент. Второй политический, потому что у них давно нечем было гордиться и что продавать своему населению в качестве победы, хотя бы промежуточной. У них вскоре выборы президента. Думаю, комплекс этих причин стал причиной того, что они начали стягивать силы и начали эту операцию в Авдеевке", - отметил Прозапас.

По его словам, методом ведения наступательных действий оккупантов будут бесконечно мясные штурмы, разрушение всего живого, что только есть. В следующие несколько недель и месяцев на этом направлении будет очень жарко, поэтому решение об эвакуации гражданских является правильным.

ВСУ нужно больше ресурсов и оружия, чтобы перемолоть окупантов. Остановить, ослабить и уничтожить военную машину РФ можно только методом прямого военного столкновения.

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