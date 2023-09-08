"Наступление мира должно возобновиться": Зеленский заявил о санкционной паузе партнеров

Об этом Зеленский сообщил в вечернем видеообращении.

По его словам, во время встречи с участниками санкционной группы, работающей под руководством Андрея Ермака и Майкла Макфола, был отчет о результатах работы с партнерами по санкциям против РФ и обсуждение ориентиров на ближайшее время.

"Сейчас видим слишком длинную санкционную паузу со стороны партнеров. И слишком активные попытки России обойти санкции. Очень важно добавить решений свободного мира, который должен защищать себя. И защитить! И тем более должно избегать любых попыток использовать компании свободного мира, технологии свободного мира, продукцию свободного мира, чтобы воевать против свободы", – заявил Зеленский.

Президент отметил, что сейчас Украина имеет три приоритетных направления санкций против РФ: энергетический и финансовый секторы, поставки чипов и микроэлектроники

"Это санкционное наступление мира должно возобновиться", - подчеркнул Зеленский.