"Наступление мира должно возобновиться": Зеленский заявил о санкционной паузе партнеров
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 8 сентября, заявил о паузе партнеров в санкциях против России: он подчеркнул, что санкционное наступление мира должно возобновиться
Об этом Зеленский сообщил в вечернем видеообращении.
По его словам, во время встречи с участниками санкционной группы, работающей под руководством Андрея Ермака и Майкла Макфола, был отчет о результатах работы с партнерами по санкциям против РФ и обсуждение ориентиров на ближайшее время.
"Сейчас видим слишком длинную санкционную паузу со стороны партнеров. И слишком активные попытки России обойти санкции. Очень важно добавить решений свободного мира, который должен защищать себя. И защитить! И тем более должно избегать любых попыток использовать компании свободного мира, технологии свободного мира, продукцию свободного мира, чтобы воевать против свободы", – заявил Зеленский.
Президент отметил, что сейчас Украина имеет три приоритетных направления санкций против РФ: энергетический и финансовый секторы, поставки чипов и микроэлектроники
"Это санкционное наступление мира должно возобновиться", - подчеркнул Зеленский.
- Тем временем Россия стремится к ослаблению санкций в обмен на возобновление Черноморской зерновой инициативы. В МИД Украины подчеркнули, что уступки РФ станут победой российского продовольственного шантажа.
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