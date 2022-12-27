Российские пропагандисты начали разгонять фейк о наступлении оккупантов из Беларуси в ближайшие дни. Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины заявлял, что наступательных группировок нет.

Я уверен, что чем ближе к Новому году и годовщине начала полномасштабной агрессии (особенно) и чем меньше в России реального ресурса вести войну на поле боя — тем больше будет подобных вбросов. Тем больше будет ИПСО и дезинформации. Тем больше будет попыток вызвать у нас чувство дежавю начала 22 года, попыток спровоцировать панику и хаос.

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Чем ближе к Новому году и годовщине начала полномасштабной агрессии (особенно) и чем меньше в России реального ресурса вести войну на поле боя — тем больше будет подобных вбросов.

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Поэтому, я уверен, россияне могут даже попытаться "пойти" в сторону Киева или пересечь границу Украины с временно оккупированной Беларусью. У них не будет шансов на военный успех, но они будут пытаться "победить" дезинформацией и паникой.

Особенно я бы внимательно следил за их действиями во время или после следующей ракетной атаки. Когда они будут пытаться использовать отсутствие электричества или проблемы со связью (нехватка информации) ради паники.

Поэтому для нас главное — не дергаться, не паниковать и верить в ВСУ. Вооруженные Силы готовы к любым коварным действиям врага. И мы должны быть готовы.

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Об авторе. Григорий Маленко, общественный деятель, политик, глава фракции "Голос" в Киевсовете

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