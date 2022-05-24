Наступление из Беларуси может возобновиться в любой момент, - боец ВСУ Кабакаев
Боец ВСУ Семен Кабакаев считает, что не следует исключать возможность возобновления наступления на территорию Украины из Беларуси
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Попытка возобновить наступление на территорию Украины из Беларуси может произойти в любой момент. Понятно, что мы будем видеть передвижение войск, не только тех, что находятся на территории Беларуси. Возобновление наступления из Беларуси может произойти так же, как и вторжение из непризнанного Приднестровья и высадка десанта на территорию Одесской области. Противник не отказался от своих планов", - пояснил Кабакаев.
Кабакаев подчеркнул, что Россия не отказалась от своих планов и продолжает нарушать правила ведения войны.
"Россия продолжает и дальше использовать запрещенные тактики ведения войны и пытается воплощать свои планы. Поэтому, когда мы говорим о Севере и Юге Украины, то не нужно исключать того, что может возобновиться наступление россиян на этих направлениях. Я не говорю, что все плохо. В Российской Федерации тоже не все хорошо. Они отстреляли очень большое количество ракет и боеприпасов. ВСУ уничтожили очень много элитных подразделений российской армии. Это очень ослабляет их армию, но говорить о полной деморализации тоже не нужно", - добавил Кабакаев.
- С 23 мая Госпогранслужба установила дополнительные режимные ограничения в Киевской, Житомирской и Ривненской областях
- Генштаб Украины сообщил, что угроза ракетных и авиационных ударов по объектам Украины с территории Беларуси выросла
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.56
Покупка 34.56Продажа 36.3
-
EUR
Покупка 36.32Продажа 38.43
- Актуальное
- Важное