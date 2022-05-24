Наступление из Беларуси может возобновиться в любой момент, - боец ВСУ Кабакаев

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Попытка возобновить наступление на территорию Украины из Беларуси может произойти в любой момент. Понятно, что мы будем видеть передвижение войск, не только тех, что находятся на территории Беларуси. Возобновление наступления из Беларуси может произойти так же, как и вторжение из непризнанного Приднестровья и высадка десанта на территорию Одесской области. Противник не отказался от своих планов", - пояснил Кабакаев.

Кабакаев подчеркнул, что Россия не отказалась от своих планов и продолжает нарушать правила ведения войны.

"Россия продолжает и дальше использовать запрещенные тактики ведения войны и пытается воплощать свои планы. Поэтому, когда мы говорим о Севере и Юге Украины, то не нужно исключать того, что может возобновиться наступление россиян на этих направлениях. Я не говорю, что все плохо. В Российской Федерации тоже не все хорошо. Они отстреляли очень большое количество ракет и боеприпасов. ВСУ уничтожили очень много элитных подразделений российской армии. Это очень ослабляет их армию, но говорить о полной деморализации тоже не нужно", - добавил Кабакаев.

С 23 мая Госпогранслужба установила дополнительные режимные ограничения в Киевской, Житомирской и Ривненской областях

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