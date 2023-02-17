Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, которую транслировал Еспресо.

"На сегодняшний день высокой вероятности и высокого риска нападения из Беларуси нет. Сложно затащить белорусских воинов к себе, в их состав, объединить. Белорусы не хотят воевать против Украины, не хочет подавляющая часть общества. У нас есть цифры аналитические - 80%. Очень сложно получить поддержку в Беларуси этого процесса и россиянам будет сложно их затащить", – отметил он.

По словам Зеленского, Россия постарается это сделать.

"Это будет большая историческая ошибка Беларуси. Одно дело, когда с аэродромов летела авиация или ракеты. Это территории, которые были подконтрольны РФ – это одно дело. А другое дело, когда ты сознательно идешь в наступление и присоединяешься к российским террористам. Ты в этот момент становишься террористом и исторически делаешь Беларусь частью террористического режима Путина и захватнической войны. Одновременно ты станешь субъектом будущего проигрыша, суда, трибунала, возмещений. Это будет большая ошибка, мы считаем, что сил у них недостаточно. Все, кто придет на нашу землю, точно не вернутся. Это не запугивание, я говорю как есть, мы защищаем себя, ни на никого не наступаем", - подытожил президент.