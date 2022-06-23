Наступление армии РФ в Украине может замедлиться из-за нехватки ресурсов, - Джонсон

Об этом пишет Reuters со ссылкой на слова Бориса Джонсона во время интервью в разных газетах.

Премьер-министр сказал, что войска РФ продвигаются вперед на Донбассе, нанося разрушения, но дорогой ценой солдат и оружия.

"Однако наша служба оборонной разведки считает, что в ближайшие несколько месяцев Россия может прийти к точке, когда больше не будет никакого движения вперед, поскольку она исчерпала свои ресурсы. Тогда мы должны помочь украинцам изменить динамику. Я буду аргументировать это на саммите "Большой семерки" "(В Германии на выходных) Насколько украинцы имеют возможность начать контрнаступление, это нужно поддержать. Техникой, которую они от нас требуют", - сказал Джонсон в интервью.

На вопрос, как будет выглядеть победа Украины или провал Путина, Джонсон сказал: "Чтобы мы восстановили статус-кво, который был до 24 февраля".

17 июня премьер-министр Великобритании после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил , что Британия будет продолжать оказывать Украине военную и финансовую поддержку.

19 июня Джонсон назвал четыре шага, которые союзники должны предпринять для победы Украины.

21 июня премьер-министр заявил , что любые уступки партнеров Москве приведут к "катастрофе".

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