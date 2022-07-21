Наступление армии РФ в Донецкой области достигнет кульминации в течение ближайших недель в районе трассы E40, - ISW
Аналитики Института изучения войны прогнозируют кульминацию российского наступления в Донецкой области и предполагают, что оккупанты смогут захватить Славянск или Бахмут
Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
"Текущее российское наступление может привести к ограниченным новым территориальным достижениям на Донбассе северо-восточнее шоссе E40, но, вероятно, завершится захватом Славянска или Бахмута", - говорится в сообщении.
Аналитики отмечают, что за последние несколько недель российские войска не добились значительных успехов в направлении Славянска или вдоль Северо-Бахмутского выступления и продолжают снижать свою наступательную мощность в локальных боях за небольшие и относительно неважные населенные пункты по всей Донецкой области.
Сообщают, что армии РФ сложно продвигаться и при наступлении они окажутся на местности, которая будет более благоприятной для украинских военных. Наступление россиян достигнет кульминации при попытке захватить трассу Е40, соединяющую Донецк и Харьков.
"Сейчас российским войскам трудно продвигаться относительно малозаселенной и открытой местностью. Они столкнутся с местностью, которая будет гораздо более благоприятной для украинских защитников. Поэтому нынешнее российское наступление на Донбассе, скорее всего, достигнет кульминации где-то вдоль E40 в ближайшие недели", - сообщают аналитики.
- По данным Генштаба ВСУ, 20 июля в Донецкой области штурмовые действия вблизи Григоровки и Спорного закончились для оккупантов потерями и отступлением.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
35.79
Покупка 35.79Продажа 36.78
-
EUR
Покупка 36.09Продажа 37.27
- Актуальное
- Важное