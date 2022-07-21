Наступление армии РФ в Донецкой области достигнет кульминации в течение ближайших недель в районе трассы E40, - ISW

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

"Текущее российское наступление может привести к ограниченным новым территориальным достижениям на Донбассе северо-восточнее шоссе E40, но, вероятно, завершится захватом Славянска или Бахмута", - говорится в сообщении.

Аналитики отмечают, что за последние несколько недель российские войска не добились значительных успехов в направлении Славянска или вдоль Северо-Бахмутского выступления и продолжают снижать свою наступательную мощность в локальных боях за небольшие и относительно неважные населенные пункты по всей Донецкой области.

Сообщают, что армии РФ сложно продвигаться и при наступлении они окажутся на местности, которая будет более благоприятной для украинских военных. Наступление россиян достигнет кульминации при попытке захватить трассу Е40, соединяющую Донецк и Харьков.

"Сейчас российским войскам трудно продвигаться относительно малозаселенной и открытой местностью. Они столкнутся с местностью, которая будет гораздо более благоприятной для украинских защитников. Поэтому нынешнее российское наступление на Донбассе, скорее всего, достигнет кульминации где-то вдоль E40 в ближайшие недели", - сообщают аналитики.

По данным Генштаба ВСУ, 20 июля в Донецкой области штурмовые действия вблизи Григоровки и Спорного закончились для оккупантов потерями и отступлением.

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