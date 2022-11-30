"Наступают на Востоке, что-то планируют на Юге": Зеленский заверил, что еще в этом году Россия потеряет 100 тыс. военных

Об этом Зеленский сказал в вечернем обращении.

"Ситуация на фронте сложная. Несмотря на очень большие российские потери оккупанты все еще пытаются наступать на Донетчине, закрепиться на Луганщине, двигаться на Харьковщине, что-то там они планируют на Юге. Но держим оборону и, главное, не даем врагу осуществить его намерения. Они говорили, что захватят Донбасс весной, летом, осенью... На этой неделе начинается зима. Они положили там свою регулярную армию, они теряют там ежедневно сотни мобилизованных и наемников, они используют там загоны...", - сказал президент Украины.

Однако Владимир Зеленский заверил, что еще в этом году общие потери россиян превысят показатель 100 тыс.

"Еще в этом году Россия потеряет убитыми сто тысяч своих солдат и только Богу известно сколько наемников. А Украина будет стоять. А мир будет делать все, чтобы каждый, кто виноват в этой преступной войне, оказался на скамье подсудимых", - говорится в видео.

29 ноября президент Украины Владимир Зеленский заверил, что трибунал, который накажет военные преступления РФ с 2014 года, обязательно будет создан.

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