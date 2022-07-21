Эксперт поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".

"На сегодняшний день потенциал российских войск исчерпан. Использование дальнобойных систем поражения ВСУ нивелирует ту тактику, которую раньше использовали россияне, - значительное использование артиллерии. Более того, если бы HIMARS пришли к нам на несколько недель раньше, нам не пришлось бы сдавать Северодонецк. Увеличение количества HIMARS позволяет иначе построить оборону для защиты Славянска, Краматорска и Бахмута", - отметил Згурец.

Военный эксперт добавил, что пока россияне не имеют успехов в продвижении.

"Россияне пытаются захватить Славянск и Краматорск, но эти желания далеки от реальности. Попытки выдвинуться дальше от Изюма в направлении Славянска или пробиться у Северского Донца успеха не имеют. Условно успешное продвижение к Бахмуту также не меняет картину поля боя", - отметил Сергей Згурец.

По данным Генштаба ВСУ, на утро 21 июля на Бахмутском направлении враг ведет боевые действия, чтобы создать условия для проведения наступления на Бахмут и овладения территорией Углегорской ТЭС. На отдельных направлениях задействовал диверсионно-разведывательные группы и совершенствует инженерное оборудование оборонных позиций.

Оккупанты 20 июля дважды ударили по Луганщине ракетами , 4 раза артиллерией, 5 - минометами, а также вели танковое наступление.

В Донецкой области 20-21 июля россияне убили одного человека, ранили 5, обстреляли две школы, дом и машиностроительные заводы. Местных просят эвакуироваться.

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