Наступательный потенциал россиян исчерпан: дальнобойное оружие ВСУ нивелирует тактику России, - Сергей Згурец
Аналитик Defense Express Сергей Згурец считает, что наступательный потенциал российских оккупантов исчерпан, ведь дальнобойное оружие, особенно системы HIMARS, Вооруженных сил Украины нивелирует тактику страны-агрессора России
Эксперт поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".
"На сегодняшний день потенциал российских войск исчерпан. Использование дальнобойных систем поражения ВСУ нивелирует ту тактику, которую раньше использовали россияне, - значительное использование артиллерии. Более того, если бы HIMARS пришли к нам на несколько недель раньше, нам не пришлось бы сдавать Северодонецк. Увеличение количества HIMARS позволяет иначе построить оборону для защиты Славянска, Краматорска и Бахмута", - отметил Згурец.
Военный эксперт добавил, что пока россияне не имеют успехов в продвижении.
"Россияне пытаются захватить Славянск и Краматорск, но эти желания далеки от реальности. Попытки выдвинуться дальше от Изюма в направлении Славянска или пробиться у Северского Донца успеха не имеют. Условно успешное продвижение к Бахмуту также не меняет картину поля боя", - отметил Сергей Згурец.
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