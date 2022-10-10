Наступательных действий и прорывов границы со стороны Беларуси и России не зафиксировано, - ОК "Север"
Ситуация на Черниговщине полностью контролируема, наступательные действия и прорывы границы со стороны Беларуси и России не зафиксированы
Об этом сообщило Оперативное командование "Север" в своем facebook .
В сообщении говорится, что приграничные районы области также под полным контролем ГНСУ, ВСУ и НГУ, а наступательные действия и прорывы границы со стороны Беларуси и России не зафиксированы.
"Силы Обороны продолжают выполнять свои обязанности и готовы к любому развитию событий", - сообщает "Север".
Глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус подтверждает эту информацию и просит "не разгонять панику", ведь никаких "ожесточенных боев" в области нет.
"Если кто-то уйдет – встретим достойно", – пишет Чаус.
Оперативное командование отмечает, что угроза еще не миновала, поэтому гражданскому населению следует оставаться в укрытиях.
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