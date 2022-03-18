Наступательные возможности врага надломлены: оккупантов отбросили от Харькова, на Киевщине россияне несут потери, - Денисенко
Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко рассказал, что наступательные силы врага надломлены, а на Киевщине и Харьковщине российские оккупанты несут значительные потери и отступают
Об этом Денисенко сказал в эфире "Еспресо.TV".
"Наступательные возможности врага надломлены. За последние 2 дня российские оккупанты с гордостью отрапортовали, что они захватили аж одну деревню на границе Донецкой области. Хотя мы понимаем, что на востоке Украины ключевыми являются Мариуполь, Рубежное, Лисичанск и Северодонецк. И в Мариуполе, и в Рубежном враг закрепляет позиции в окрестностях городов", - рассказал Денисенко.
Советник министра внутренних дел отметил, что на Киевском направлении за последние дни удалось уничтожить большое количество россиян и техники врага в районе городов Ирпень, Буча, Гостомель. Оккупанты, в свою очередь, сосредотачивают силы со стороны Броваров.
"Российские оккупанты пытаются обстреливать населенные пункты в Вышгородском районе, севере Киевщины. Но мы достаточно эффективно с ними там боремся. Ключевое - что удалось отбросить россиян от Харькова, успешно провести операцию в последние дни бля Изюма. Сейчас оккупанты перегруппировываются вблизи Чернигова, чтобы в обход. города куда-нибудь двигаться", - добавил Денисенко.
- Напомним, 17 марта силами противовоздушной обороны государства уничтожено не менее 14 целей российских оккупантов.
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