Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

"Украинские военные продолжали контрнаступательные операции как минимум на трех направлениях и, как сообщается, 15 июня добились успехов", - говорится в сообщении.

По словам пресс-секретаря Генштаба ВСУ Александра Штупуна, воины провели успешные наступательные операции к северу и северо-западу от Бахмута. А в пресс-центре группы войск "Таврия" сообщили, что ВСУ продвинулись до одного километра в западной части Донецкой области и продолжают попытки улучшить свои тактические позиции в районе Угледара (30 км юго-западнее Донецка).

Российские военнослужащие утверждали, что войска ВСУ якобы безуспешно атаковали к юго-западу и к югу от Орехова на западе Запорожской области, и говорили, что украинские силы наращивают темп контрследующих операций в этом районе в связи с улучшением погодных условий.

В свою очередь заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов сообщил, что украинское войско продвинулось до 3 км в районе Малой Токмачки на западе Запорожской области и до 7 км в районе Великой Новоселки на западе Донецкой области, а также освободило 7 населенных пунктов этих районах с момента начала контрнаступательных операций.

Однако советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк 15 июня сказал, что ВСУ еще не начали контрнаступление "как таково", но признал, что войска ведут наступательные действия. Это может указывать на то, что ВСУ еще не приступили к своим основным усилиям, считают аналитики.

Так, по оценке ISW, наступательные операции ВСУ, вероятно, "создают условия для более широких целей украинского контрнаступления, которые не сразу понятны и, следовательно, представляют собой продолжающуюся начальную фазу контрнаступления".

Институт пояснил, что может усложнять украинское контрнаступление

Отмечается, российский военкор утверждает, что комплексы радиоэлектронной борьбы РФ мешают украинским войскам использовать высокоточные боеприпасы, управляемые GPS-координатами, и сильно нарушают украинскую радиосвязь.

В частности, он отметил, что российские войска используют комплексы РЭБ "Мурманск-БН" для выведения из строя датчиков украинских средств воздушной разведки, а комплексы РЭБ "Красуха-4" – для подавления связи со спутниковыми сигналами в радиусе 300 км.

ISW ранее оценивал, что российские средства РЭБ имеют решающее значение для усложнения украинских контратак в Запорожском направлении. Однако непонятно, отметили в Институте, есть ли успешная тактика радиоэлектронной борьбы следствием преобладающих возможностей или усовершенствованного применения этих комплексов.

Эксперты добавили, что начальные украинские контрнаступательные и российские оборонные операции не следует экстраполировать для прогнозирования результатов всех украинских контрнаступательных операций.