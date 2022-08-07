Что предусматривает новый пакет военной помощи от США

Пакет помощи США для Украины должен быть подписан уже 8 августа. Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на собственные источники в Пентагоне – новый транш сформировали боеприпасы для HIMARS, зенитные ракеты для системы NASAMS, а также 50 медицинских бронетранспортеров М113.

ЗРК NASAMS уже готовятся к передаче Украине и были предусмотрены предварительным пакетом помощи от 1 июля. Мы ожидаем 2 таких комплекса, для которых потребуется 144 ракеты. Стоимость каждой – около $4 млн. Это означает, что из пакета в $1 млрд почти $560 млн уйдет на минимальное количество ракет, необходимых для использования этих комплексов. Вероятно, мы еще получим 3 тыс. ракет к HIMARS, которые нам крайне нужны на поле боя. На это нужно $400 млн. Остальные $50 млн останется на медицинские БТРы М113, которые обеспечивают быструю эвакуацию раненых и выживание наших бойцов на поле боя. Стоимость каждой в $1 млн определяется медицинским оборудованием в каждой из машин.

Мы получаем помощь из того пакета в $40 млрд, которые были глашены в мае. На военные нужды из них было направлено $13 млрд, и я думаю, что в пределах $10 млрд мы уже получили. Эти $3 млрд мы получим в течение двух месяцев – августа и сентября. Далее начинается ленд-лиз, закладывающий другой формат поступления помощи, но его темп будет достаточно высоким.

Освобождение Херсонщины сделает возможным огневое поражение оккупантов в Крыму

Юг может быть тем направлением, где мы можем доказать преимущество нашей тактики противнику. Британская разведка отчитывалась, что война Украины и России войдет в новую фазу и самые интенсивные боевые действия стянутся на фронт протяженностью около 350 км от Запорожья до Херсона. Разведка утверждала, что российские войска скапливаются на Юге, либо ожидая контрнаступления Украины, либо готовясь к собственному наступлению.

Зарубежные издания утверждали, что Россия перебросила на Юг значительное количество войск. Сейчас там 25 тыс., 10 из которых – на западном берегу Днепра вокруг Херсона и якобы начинаются решающие недели или месяцы войны, от которых будут зависеть будущая ситуация в отношениях между Украиной и РФ и будущее видение развития боевых действий. Слова по поводу решающего и критического значения, я думаю, что не стоит использовать в таких оценках.

Ситуация на Юге для нас крайне важна, учитывая ряд факторов, которые говорят, что победа там и проведение контрнаступательной операции крайне необходимы. Во-первых, освобождение Херсонщины – это улучшенная безопасность Николаева и Одессы, Крым будет находиться тогда под огневым поражением высокоточных средств. Это также важный психологический момент и для Украины, и для Запада – мы сделаем значительный шаг для победы над врагом. Это наша концепция боевых действий на лето и осень, которая, я думаю, будет реализована. Своим образом противник пытается действовать по-другому и реализовать концепцию зимней кампании. Она нужна РФ, чтобы расшатать антипутинскую коалицию из-за того, что Европе якобы будет сложно пережить эту зиму. Думаю, что это лишние опасения и ситуация на поле боя будет складываться в нашу пользу.

Потенциал войск, переброшенных РФ на Юг, может быть использован и для наступления на Николаев, и для продвижения на Запорожье по обоим берегам Днепра, но это теоретические посылы, потому что потенциалы тех группировок, которые сейчас накоплены, не могут осуществлять длительные наступательные операции.

Группировка на правом берегу Днепра чрезвычайно важна и уязвима, потому что мы можем уничтожать противника за счет систем артиллерии и систем перерезания логистических сообщений, соединяющих берега Днепра. Мы видим, что ВСУ спокойно и бережливо используют вариант перекрывания "краника" обеспечения войск РФ. Можем говорить о том, что контрнаступление на Юге происходит с использованием асимметричного подхода с главным упором на уничтожение командных пунктов, баз хранения и контролируемых возможностей влияния на армию РФ на правом берегу Днепра. Наступательные действия по освобождению Херсона с использованием пехоты действительно пройдут достаточно быстро в летний период кампании.

Россияне не могут восполнить потери живой силы из-за провала идеологической кампании

Сразу 4 субъекта в РФ пытаются набрать живую силу: первый – вооруженные силы РФ, второй – первый и второй армейские корпуса тоже пытаются набирать бойцов в приграничных с Украиной областях, третий – региональные власти, которым была спущена разнарядка по формированию так называемых добровольческих батальонов и четвертый – так называемые частные военные компании "Вагнер" или "Ива". Чтобы рекрутировать живую силу, россияне ставят космическую плату в 200 тыс. рублей в месяц. Но, в первую очередь, есть также идеологическая мотивация: они обрабатывают своих рекрутов так – "В Украине есть непреодолимая угроза, мифические нацисты", а затем сверху идет такая мотивация, предлагающая записаться в ряды вооруженных формирований – "Победи непреодолимую угрозу и получи 200 тыс. рублей в месяц”. Эта мотивация не работает.

Была информация о том, что каждый субъект РФ должен сформировать по добровольческому батальону. Если каждый из субъектов выставит по 400 добровольцев, то это минимум 32 тыс. штыков, которые могут на фронте проломить ситуацию. Плюс вооруженные силы РФ планировали сформировать так называемый третий армейский корпус численностью 15 тыс. штыков, который по состоянию на 15 августа должен был быть готов наступать снова на Киев со стороны Беларуси.

Россияне не оказались способны восполнить потери армии через третий корпус и так называемые добровольческие батальоны и были вынуждены прибегнуть к вербовке заключенных в колониях. Проблема даже не в том, что денег не хватило, рубли всегда можно напечатать. Дело в том, что они не смогли настроить идеологическую мотивацию. Этот механизм мог бы привлечь десятки тысяч так называемых штыков.