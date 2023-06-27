Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"Сейчас наступательные действия на Бахмутском направлении продолжаются уже 4-й день. Наши защитники ежедневно продвигаются по флангам. Постепенно, но уверенно.

В город Бахмут по состоянию на сегодняшний день не заходили", – написала она.

По ее словам, местность Бахмута и пригорода имеет развитую систему инженерных укреплений и разветвленную сеть опорных пунктов, что несколько усложняет освобождение этой местности.

"Все это в свое время готовилось нашими военными и местными властями для обороны, что и помогло так долго ее держать. Но сейчас эти укрепления и опорные пункты занял враг, поэтому, чтобы освободить эти земли, нужно несколько больше усилий и терпения", - отметила. чиновница.

Утром 27 июня Генштаб сообщил, что на Бахмутском направлении россияне совершили безуспешные наступательные действия в направлении Богдановки.

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