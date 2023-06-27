Наступательные действия на Бахмутском направлении продолжаются уже 4-й день, в Бахмут еще не зашли, - Маляр
Наступательные действия на Бахмутском направлении продолжаются 4-й день, но в город ВСУ еще не вошли. Тамошняя местность имеет особенности, усложняющие процесс деоккупации
Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
"Сейчас наступательные действия на Бахмутском направлении продолжаются уже 4-й день. Наши защитники ежедневно продвигаются по флангам. Постепенно, но уверенно.
В город Бахмут по состоянию на сегодняшний день не заходили", – написала она.
По ее словам, местность Бахмута и пригорода имеет развитую систему инженерных укреплений и разветвленную сеть опорных пунктов, что несколько усложняет освобождение этой местности.
"Все это в свое время готовилось нашими военными и местными властями для обороны, что и помогло так долго ее держать. Но сейчас эти укрепления и опорные пункты занял враг, поэтому, чтобы освободить эти земли, нужно несколько больше усилий и терпения", - отметила. чиновница.
- Утром 27 июня Генштаб сообщил, что на Бахмутском направлении россияне совершили безуспешные наступательные действия в направлении Богдановки.
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