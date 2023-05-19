Наступательная операция ВСУ станет решающей в этой войне, - военный эксперт Дикий
Военный эксперт Евгений Дикий считает, что от успехов наступательной операции ВСУ этим летом будет зависеть дальнейшая поддержка Украины союзниками
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"
"Это лето будет крайне тяжелым и одновременно решающим для Украины. Дело в том, что военная поддержка Украины от союзников достигла исторического максимума. Нам никогда не давали такого количества оружия, как сейчас. Однако этого оружия не хватает для задач, которые нам нужно выполнить", – объяснил Дикий.
Военный эксперт подчеркнул, что дальнейшая военная поддержка Украины зависит от наступательной операции ВСУ этим летом
"Нас могут начать принуждать к мирным переговорам с РФ с осени, если этим летом нам не удастся провести успешную наступательную операцию. Именно поэтому это лето и станет решающим в этой войне. Очевидно, что наше военное руководство планирует большую наступательную операцию, рассчитанную по меньшей мере на 5 месяцев. "По итогам этой операции наши союзники будут решать об усилении военной помощи Украины, или начнут ли нас убеждать, чтобы Россию мы не сможем победить", - добавил он.
- 16 мая в CNN сообщили , что Вооруженные силы Украины уже применили ракеты большой дальности Storm Shadow , предоставленные Великобританией, против российских целей.
- 18 мая представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов заявил, что российские военные рассматривают как "реалистический сценарий" отступление к укрепленным рубежам в аннексированном Крыму
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.07
Покупка 37.07Продажа 37.63
-
EUR
Покупка 40.06Продажа 40.98
- Актуальное
- Важное