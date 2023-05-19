Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Это лето будет крайне тяжелым и одновременно решающим для Украины. Дело в том, что военная поддержка Украины от союзников достигла исторического максимума. Нам никогда не давали такого количества оружия, как сейчас. Однако этого оружия не хватает для задач, которые нам нужно выполнить", – объяснил Дикий.

Военный эксперт подчеркнул, что дальнейшая военная поддержка Украины зависит от наступательной операции ВСУ этим летом

"Нас могут начать принуждать к мирным переговорам с РФ с осени, если этим летом нам не удастся провести успешную наступательную операцию. Именно поэтому это лето и станет решающим в этой войне. Очевидно, что наше военное руководство планирует большую наступательную операцию, рассчитанную по меньшей мере на 5 месяцев. "По итогам этой операции наши союзники будут решать об усилении военной помощи Украины, или начнут ли нас убеждать, чтобы Россию мы не сможем победить", - добавил он.