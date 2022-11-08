Наступает решающий период войны, нам нужна помощь каждого украинца и Божье благословение – Буданов
Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов убежден, что Украина одержит полную победу над врагом
Об этом Буданов сказал во время встречи с Митрополитом Киевским и всей Украиной Эпифанием.
Кирилл Буданов и руководители подразделений ГУР МОУ во время встречи с Митрополитом Эпифанием обсудили текущие события украинской освободительной войны, освобождение из плена наших воинов и перспективы полного освобождения Украины.
"Наступает решающий период войны. Нам нужна помощь каждого украинца и Божье благословение. Уверен, что Украина одержит полную победу над врагом и освободит все оккупированные земли", - подчеркнул Буданов.
Митрополит Эпифаний отметил важность национального единства и поблагодарил украинских приближающих Победу защитников.
"Бог наделяет человека определенными дарованиями и талантами. Поэтому в это непростое время каждый должен посвятить свои силы и способности для победы над российскими захватчиками. Ведь от каждого из нас что-то зависит и все мы в единстве способны добиваться успеха в противодействии агрессору. Спасибо вам за самоотверженную борьбу, направленную на защиту Украины. Враг яростный и лукавый, так что пусть Господь хранит вас и усилит вашу мудрость для разрушения коварных замыслов оккупантов", – сказал глава ВТО.
Митрополит отметил Кирилла Буданова орденом святого великомученика Юрия Победоносца. Три офицера ГУР МО получили ордена Архистратига Михаила.
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