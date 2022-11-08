Об этом Буданов сказал во время встречи с Митрополитом Киевским и всей Украиной Эпифанием.

Кирилл Буданов и руководители подразделений ГУР МОУ во время встречи с Митрополитом Эпифанием обсудили текущие события украинской освободительной войны, освобождение из плена наших воинов и перспективы полного освобождения Украины.

"Наступает решающий период войны. Нам нужна помощь каждого украинца и Божье благословение. Уверен, что Украина одержит полную победу над врагом и освободит все оккупированные земли", - подчеркнул Буданов.

Митрополит Эпифаний отметил важность национального единства и поблагодарил украинских приближающих Победу защитников.

"Бог наделяет человека определенными дарованиями и талантами. Поэтому в это непростое время каждый должен посвятить свои силы и способности для победы над российскими захватчиками. Ведь от каждого из нас что-то зависит и все мы в единстве способны добиваться успеха в противодействии агрессору. Спасибо вам за самоотверженную борьбу, направленную на защиту Украины. Враг яростный и лукавый, так что пусть Господь хранит вас и усилит вашу мудрость для разрушения коварных замыслов оккупантов", – сказал глава ВТО.

Митрополит отметил Кирилла Буданова орденом святого великомученика Юрия Победоносца. Три офицера ГУР МО получили ордена Архистратига Михаила.

Как рассказал в эфире Эспрессо глава Северодонецкой районной военной администрации Роман Власенко, в Луганской области в эти дни продолжаются бои по трем направлениям - Сватово, Кременная и Белогоровка. Россияне бешены потери как убитыми, так и ранеными.

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