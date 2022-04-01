Настроение – не пустить никого в наш город, беречь Одессу-маму. Мы будем свою маму защищать, - мэр Труханов

Об этом Труханов рассказал в интервью "Украинской правде".



Настроение одесситов - сохранить город таким, какой он есть.



"Если говорить о настроениях, которые я вижу сейчас, у меня есть все основания говорить, что мы будем сражаться и будем защищать свой город. Настроение – не пустить никого в наш город, беречь его, сохранить его таким, как он есть, любимый, красивый. Нашу Одессу-маму. И мы будем свою маму защищать и беречь", - сказал мэр Одессы Геннадий Труханов.

31 марта в Одесской области на период военного положения запретили пребывание гражданских в лесах и лесополосах