Настроение – не пустить никого в наш город, беречь Одессу-маму. Мы будем свою маму защищать, - мэр Труханов
Мэр Одессы Геннадий Труханов рассказал, что в городе серьезно настроены беречь и защищать город в войне с Россией
Об этом Труханов рассказал в интервью "Украинской правде".
Настроение одесситов - сохранить город таким, какой он есть.
"Если говорить о настроениях, которые я вижу сейчас, у меня есть все основания говорить, что мы будем сражаться и будем защищать свой город. Настроение – не пустить никого в наш город, беречь его, сохранить его таким, как он есть, любимый, красивый. Нашу Одессу-маму. И мы будем свою маму защищать и беречь", - сказал мэр Одессы Геннадий Труханов.
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