"Настроение боевое, все приказы выполняются": Бутусов сообщил об активных боях на линии разграничения в зоне ООС
Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил, что Россия ведет активные боевые действия на линии разграничения в зоне проведения Операции объединенных сил
Об этом Бутусов написал в Facebook.
"Активные боевые действия идут на Донбассе. Российские войска атакуют город Счастья Луганской области. Украинские войска накрывают огнем атакующие подразделения противника, управление войсками сохраняется. Противник пытается форсировать Северский Донец и выйти на оперативное пространство в районе Лобачево. Россия пытается уничтожить нашу заставить Украину сдать Донбасс и капитулировать. Я нахожусь на Донбассе и вижу, как наши воины ведут боевую работу. Работают все наши силы. Настроение боевое, все приказы командования выполняются", - написал Бутусов.
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В то же время журналист рассказал о ракетных и авиаударах по ряду военных объектов и опроверг сообщения о якобы высадке десанта в Одессе и Мариуполе, а также отметил, что на Харьков наземные силы РФ по состоянию на 7:30 не наступали.
Обстановка на 7.30. Россия нанесла ракетные и авиационные удары по радарам и зенитно-ракетным комплексам ПВО, авиабазам, складам боеприпасов бригад сухопутных войск.
Информация о высадке десанта в Одессе и Мариуполе не подтвердилась. Оба порта под контролем Украины. На северных границах атакованы воинские части и пограничные посты. Но наступления наземных сил на Харьков не происходит. На крымском направлении активность противника была отражена огнем ВСУ. Пока наступления там нет", - написал Бутусов.
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