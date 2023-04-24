Настоятельница монастыря УПЦ (МП) на Волыни ежедневно молится о Медведчуке

Об этом 23 апреля 2023 года сообщила "Религиозно-информационная служба Украины".

У настоятельницы спросили о ее близком общении с семьей Медведчуков, которые были замечены в Зимненском монастыре на Рождество в 2020 году и еще много раз. Журналисты поинтересовались, поддерживают ли они до сих пор связь.

"Я, как Бога не предаю, так и людей не предаю, которые помогают, я за них молюсь. Связи у нас нет, но я за них молюсь ежедневно. Потому что они очень многое сделали для возрождения обители", - приводит слова игуменьи волынский телеканал "Конкурент".

На уточняющий вопрос о том, чем именно Зимненскому монастырю, что близ города Владимира Волынской области, помогал Медведчук, настоятельница ответила:

"Я вам подробно не расскажу. Помогали, когда собор был в аварийном состоянии. И все остальное. Он уже был не в политике. Просто от себя помогал".

Читайте также: "Ему Бог дал право. Украинцы загордились": как посетители Почаевской лавры оправдывают действия Путина

Вместе с тем, сотрудничество Виктора Медведчука с Россией Стефана не осуждает.

"Мы все с Россией работали, правда? И бизнес у нас был государственный, пожалуй, и сейчас качают газ. Но в политику не вмешиваюсь. Я им таких вопросов никогда не задавала, потому что не настолько была глубоко осведомленным человеком, что мне было стыдно спрашивать, думала, что что-то не то скажу. Я ему проповедь говорила, о Церкви, о праздниках рассказывала, об истории обители. А в политику - кто с кем общается, это не мой уровень. Я и не хотела опускаться до того уровня. Я знаю, как жить по-евангельски. А там пусть они сами решают эти политики. Но Церковь трогать не нужно, потому что это не безнаказанно", - сказала она.