Настоятель УПЦ московского патриархата в Харьковской области в сговоре с гауляйтером распространял российскую пропаганду
СБУ объявила о подозрении настоятелю УПЦ московского патриархата, который сотрудничал с гауляйтером в Харьковской области и распространял российскую оккупационную пропаганду
Об этом сообщает Служба безопасности Украины .
"Служба безопасности разоблачила еще одного приспешника Кремля во время стабилизационных мероприятий в освобожденных районах на Востоке нашего государства. Им оказался настоятель одного из храмов УПЦ московского патриархата в Харьковской области", - пишет пресс-служба.
Сообщается, что во время временной оккупации Купянского района настоятель призывал религиозных жителей поддержать рашистов, а в проповедях оправдывал преступления России против Украины.
Также злоумышленник распространял оккупационный режим, контактировал с местным гауляйтером Виталием Ганчевым. Они вместе согласовывали действия по использованию церкви как проводника в ряды врага и дискредитации Вооруженных Сил Украины.
"Для проведения подрывной деятельности он привлек прихожанку из одного из местных поселков, которая помогала ему распространять прокремлевскую пропаганду на территории общины", - разъяснили в СБУ.
Во время деоккупации территории фигуранты бежали в Россию, где скрываются. Им сообщено о подозрении за оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Они объявлены в розыск.
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