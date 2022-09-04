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Настоятель собора УПЦ (МП) в Горишних Плавнях убеждал мать убитого россиянами воина, что идет не война, а "спецоперация", - СМИ

4 сентября, 2022 воскресенье
13:27
Общество Свято-Николаевский собор УПЦ (МП). Горишни Плавни

Главный священник Свято-Николаевского собора церкви Московского патриархата в городе Горишние Плавные Полтавской области, 65-летний Григорий Голик в общении с верующими повторяет тезисы российской военной пропаганды

Об этом сегодня, 4 сентября 2022 года, сообщила "Религиозно-информационная служба Украины".

Голик убежден, что в Украине более полугода идет не война, а "спецоперация". Такое заявление священник сделал матери погибшего героя Максима Щербы.

Женщина обратилась к протоиерею Григорию из Свято-Николаевского собора УПЦ (МП) с просьбой молитвы о сыне.

"Подвели меня к этому батюшке. Это отец Григорий. Он спросил: "Что у вас случилось?". А я ему говорю, что у меня сына убили на войне. Что меня резнуло… он говорит: "Вы знаете, что это не война , а спецоперация?" Какая же это спецоперация, когда моему сыну грудную клетку из танка пробили?", - рассказала мать защитника телекомпании ГОК из Горишних Плавней.

Когда священник Московского Патриархата отказал женщине в молитве, она отправилась в церковь в село Келеберда, где находится Спасо-Преображенский храм ПЦУ. Отец Николай выслушал убитую горем женщину и дал ей советы.

Как отмечает издание "Полтавщина", на случай обратили внимание сотрудники Службы безопасности Украины. Правоохранители проведут беседу со священником.

Справка

Житель Горишних Плавней Максим Щерба работал водителем грузового автомобиля. Затем он уволился и последние несколько лет ездил на заработки в Европу.

"Кроме того Максим Щерба был мастером спорта по пауэрлифтингу. Для матери он был единственной радостью и опорой в жизни", - говорится в материале "Полтавщины".

Перед началом широкомасштабного вторжения России на территорию Украины Максим предложил любимой жениться. Однако этим планам помешала война.

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24 февраля Максим Щерба пошел защищать Украину. перва мужчина в составе территориальной обороны строил блокпосты. Позже его распределили в воинскую часть, с начала июня 41-летний мужчина находился на передовой.

1 августа с Максимом оборвалась связь. Через три дня побратимы военного написали матерям, что Максим погиб при обстреле позиций. Максим был за пулеметом, на них вышла враждебная ДРГ, он первым их заметил и открыл огонь. К бою присоединилась вся рота, ДРГ отошла и начались по ним "прилеты". Затем на позиции вышел вражеский танк и прямой наводкой стал расстреливать укрепление. Максим получил ранение в грудную клетку, от которого погиб. Пришли ребята из соседних позиций, забрали раненых и контуженных, а Макса вытащить не смогли. Тело осталось на разбитой позиции.

Официально Максим считается без вести пропавшим в селе Майском под Бахмутом. Его матери теперь нужно доказывать, что ее сын был убит. В настоящее время на месте, где погиб Максим, находятся российские войска.

  • Напомним, депутаты от партии "Европейская Солидарность" вынесли на сессию Полтавского городского совета проект решения об обращении к президенту Украины Владимиру Зеленскому о запрете деятельности Украинской православной церкви Московского патриархата на территории Украины.
  • Полтавский мэр Александр Мамай убрал этот вопрос с рассмотрения.

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СБУ
военные силы Украины
Горишние Плавни
руские фейки
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