Настоящий ужас – это российские фейки: Посольство США поздравило украинцев с Хэллоуином веселым роликом
Посольство США в Украине обнародовало в честь Хэлловина шутливый поздравительный ролик
Видео опубликовано на странице посольства США в Facebook.
В ролике под названием "Обычный день в посольстве США в Киеве" работники приходят на работу одетыми в тематические костюмы в честь Хэлловина. А главный герой, переодетый в орла, называет настоящим ужасом русскую дезинформацию.
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