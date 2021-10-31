Настоящий ужас – это российские фейки: Посольство США поздравило украинцев с Хэллоуином веселым роликом

Видео опубликовано на странице посольства США в Facebook.

В ролике под названием "Обычный день в посольстве США в Киеве" работники приходят на работу одетыми в тематические костюмы в честь Хэлловина. А главный герой, переодетый в орла, называет настоящим ужасом русскую дезинформацию.

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