Настоящий хаб лекарственных средств: Марина Порошенко и Ирина Геращенко показали, как формируется и передается гуманитарная медицинская помощь

Об этом рассказала сопредседатель фракции "ЕС" Ирина Геращенко, сообщает сайт партии.



Геращенко показала, как команда Марины Порошенко, которая является профессиональным врачом, сортирует и распределяет лекарственные средства от европейских партнеров.



"В украинских городах, страдающих от российской полномасштабной агрессии, одна из самых больших проблем остается - это проблема с лекарствами", - подчеркнула Геращенко.



"У нас здесь настоящий хаб лекарственных средств", - депутат показала на видео, как идет работа по сбору и сортировке лекарств из гуманитарной помощи, которая поступает из-за границы.



Марина Порошенко рассказала, что волонтерский хаб получает благотворительную помощь из разных стран Европы, в частности из Польши и Германии.



"Они складывают по своему усмотрению такой микс в коробки. И сейчас, чтобы разобраться, что в этих коробках, и мы могли правильно это направить, мы все эти коробки сортируем, распределяем по направлениям и категориям - лекарства, перевязочные материалы, капельницы, катетеры, маски, шприцы, детские наборы, наборы для женщин. И потом все это будем распределять по медицинским учреждениям, по волонтерским пунктам, по социальным пунктам. Туда, где действительно нуждаются в помощи, мы будем это отправлять", - рассказала Марина Порошенко.



Она заверила: "Все это найдет своего адресата, будет обязательно распределено туда, где оно будет наиболее уместно и эффективно. Туда, где это будет помогать людям, которые пострадали в результате этой совершенно бессмысленной ужасной войны с оккупантами из России".



Марина Порошенко рассказала, что команда "Европейской Солидарности" также привозит необходимые вещи на железнодорожный вокзал, в частности детские коляски, потому что очень многие женщины едут с детьми на руках. "Они спасаются с детьми на руках, бегут даже не подготовив необходимые вещи и им нужно куда-то посадить ребенка, чтобы освободить руки. Вот такой у нас сейчас дефицит. И мы за несколько дней собрали около 20 детских колясок и передали на волонтерский пункт на вокзал. Дальше будем также помогать", – говорит она.



"Я благодарю всех неравнодушных людей. Мы непобедима сила, вместе мы преодолеем любую проблему и даже эту российскую нечисть мы тоже выгоним с нашей земли. И потом отстроим нашу страну, она станет еще лучше, еще привлекательнее еще современнее. Я хочу обратиться к тем мамам, которые сейчас спасают своих детей: пожалуйста, спасайте их, вывозите в безопасные места. Мы ради них сейчас защищаем нашу землю, чтобы она потом досталась им и они ее могли дальше развивать, делать лучшей", - сказала Марина Порошенко.



"Дорогие украинки, я знаю, что очень многие женщины морально страдают, какое принять правильное решение - оставаться с мужьями рядом и поддерживать или спасать детей. Пожалуйста, спасайте детей. Это сегодня очень большой долг украинок - спасти маленьких украинцев, потому что они должны отстраивать Украину. Ну, а мы остаемся в Киеве, мы работаем для того, чтобы сделать все, чтобы Украина выстояла, обязательно победила и отстраивалась", - отмечает Ирина Геращенко.



