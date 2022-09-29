Настоящий и культурный фронт певца-добровольца Олега Фагота (Михайлюты) из ТНМК
Говорим с Олегом уже сегодня в 18:00 на YouTube телеканала "Еспресо"
Оккупанты подавились Харьковом и сняли маски - их презирают по всему миру: как вокалист группы "ТНМК" Олег Фагот (Михайлюта) переживал обстрелы родного Харькова, почему в феврале взял в руки оружие, а не микрофон и стал добровольцем батальона "Реванш", как вернулся к концертам и какой видит победу для Украины. Хотите узнать, простит ли Фагот преступления русни и кто готов всегда стоять с ним бок о бок на поле боя?
Смотрите прямо сейчас на YouTube-канале Еспресо.
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