Об этом президент Украины рассказал в интервью CNN.

Президент Зеленский отметил, что Украина многое получила от взаимоотношений с премьер-министром, в том числе и, прежде всего, военную поддержку. Зеленский также уверен, что британская политика в отношении Украины не изменится в ближайшее время, несмотря на отставку господина Джонсона.

В своей речи об отставке Борис Джонсон упомянул о роли Британии в поддержке Украины в войне и сказал, что Великобритания будет бороться за свободу столько, сколько потребуется.

"Позвольте мне сказать сейчас народу Украины. Я знаю, что мы будем в Великобритании продолжать поддерживать вашу борьбу за свободу столько, сколько это будет нужно", - сказал Джонсон.

Президент Украины заявил, что с нетерпением ждет непосредственного разговора с Джонсоном, чтобы узнать больше о деталях его отставки.

6 июня 211 депутатов Консервативной партии проголосовали против отставки Джонсона, а 148 отставку поддержали. Таким образом, премьер удержался на должности.

В Великобритании с вечера 5 июля уже не менее 15 министров кабинета Бориса Джонсона ушли в отставку. 6 июля к ним присоединилась министр промышленности Великобритании Ли Роули. В результате общее количество ушедших в отставку министров достигло 12.

А 7 июля Борис Джонсон официально объявил об отставке.

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