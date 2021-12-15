"Настоящие веерные отключения": эксперт заявил, что в Киеве с 16 декабря тысячи домов пойдут на капитальные ремонты электросетей

Об этом он заявил в эфире программы "О Деньгах с Александром Морщавкой" на Еспресо.TV.



"Во многих городах, во многих поселках, идут так называемые плановые ремонты, плановые отключения. В Киеве с завтрашнего дня сотнями, если не тысячами домов будут отключаться. Карта отключений есть на сайте ДТЭК, и там написано о том, что это капитальные ремонты, какие-то временные отключения для ремонтов", - сказал Попенко.



Он считает, что это под видом ремонтов производят веерные отключения.



"У нас это политизировано и нам об этом не говорят. По факту это уже настоящие веерные отключения. Потому что в государстве нет ни запасов угля, ни газа. Идет полная экономия за счет потребителей", - подытожил эксперт.



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