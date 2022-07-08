Настоящего 92-го бензина на АЗС не будет, - директор группы компаний Prime Левшкин

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.



"Я считаю, что настоящего 92-го уже не появится. Будет 95-й в колонках 92-го. У АЗС есть определенные технические проблемы, чтобы быстро менять колонки и ценники. А 92-го в Европе нет, импортируется только 95-й бензин. Привыкаем, что есть только 95-й и, я считаю, это очень хорошо. Я вам ответил откровенно, что 92-го в Украине не будет, потому что из Европы его не привезти, а в Украине не выработать", – отметил директор группы компаний Prime.



Дмитрий Леушкин подчеркнул, что если в Украине не начнет развиваться собственное производство, то никакого настоящего 92-го не будет.



"Многие небольшие нефтеперерабатывающие нефтяные заводы (мини-НПЗ) с малыми мощностями работают и имеют сырье, но они производят что-то вроде 92-го или еще хуже. То, что будут производить в Украине мини-НПЗ, это не 92-й, а что-то непонятное, поэтому мы должны понимать, что в стране будет только 95-й, то есть А-95 и А-"непонятночто". И "непонятночто" сейчас производить намного сложнее, потому что надо завозить химию для этого "непонятночего", которой сейчас нет. Раньше завозили из Мозыря и других белорусских НПЗ, а сейчас этих присадок нет, поэтому производиться это будет еще в более жестоких условиях.



Дмитрий Леушкин рекомендовал всем автовладельцам более придирчиво относиться к своим поставщикам горючего, а также поздравил всех владельцев СТО с увеличением объемов работ.



"То есть надо понимать, что сейчас будет А-95 европейский или А-"неизвестночто", которое будет очень жестко убивать автомобиль", - подытожил директор группы компаний Prime Леушкин .

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