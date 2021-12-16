"Настоящее лицо оккупационной "власти": США отреагировали на новые обвинения против крымскотатарского активиста Джелялова
Посольство Соединенных Штатов в Украине отреагировало на новые обвинения оккупационного "суда" Крыма против крымскотатарского политика и активиста Наримана Джелялова
Об этом говорится на странице посольства в Twitter.
"И снова набор абсурдных обвинений против украинца со стороны российских оккупационных сил с целью подавления инакомыслия в Крыму. Безосновательное задержание Наримана Джелялова и жестокое обращение с ним политически мотивированы и показывают истинное лицо оккупационной "власти" Крыма", - говорится в сообщении.
15 декабря адвокат Джелялова Николай Полозов сообщил, что предварительное расследование по делу Джелялова и братьев Ахтемовых завершено.
Полозов отметил, что обвинение для Джелялова содержало пункты о причастности к диверсии в составе организованной группы и незаконный оборот взрывных устройств в составе организованной группы и контрабанды взрывчатки. В окончательном варианте обвинения появилось несколько новых пунктов.
"Добавили нанесение значительного имущественного ущерба ГУП РК "Крымгазсети" на сумму 105 237 рублей 25 копеек (при сегодняшнем курсе это около $1 425), а также квалифицировано отключение газа от воинской части Береговой охраны Черноморского флота РФ как подрыв обороноспособности РФ", - сообщил он.
- Напомним, российский оккупационный "суд" в Симферополе взял под стражу замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова до 4 ноября. Также суд арестовал Азизу и Асану Ахтемову. Федеральная служба безопасности России заявила, что взрыв газопровода в оккупированном Крыму в августе 2021 года якобы был организован украинской разведкой, а также к нему привлекались братья Ахтемовы и Джелялов.
- Впоследствии защита заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова подала апелляцию на решение оккупационного "суда", который отправил его под стражу.
- Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что Наримана Джелялова и братьев Ахтемовых незаконно удерживают в СИЗО оккупированного Симферополя.
- 3 декабря стало известно, что подконтрольный России Верховный суд Крыма покинул Джелялова под стражей до 23 января 2022 года.
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