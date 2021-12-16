"Настоящее лицо оккупационной "власти": США отреагировали на новые обвинения против крымскотатарского активиста Джелялова

Об этом говорится на странице посольства в Twitter.

"И снова набор абсурдных обвинений против украинца со стороны российских оккупационных сил с целью подавления инакомыслия в Крыму. Безосновательное задержание Наримана Джелялова и жестокое обращение с ним политически мотивированы и показывают истинное лицо оккупационной "власти" Крыма", - говорится в сообщении.



15 декабря адвокат Джелялова Николай Полозов сообщил, что предварительное расследование по делу Джелялова и братьев Ахтемовых завершено.

Полозов отметил, что обвинение для Джелялова содержало пункты о причастности к диверсии в составе организованной группы и незаконный оборот взрывных устройств в составе организованной группы и контрабанды взрывчатки. В окончательном варианте обвинения появилось несколько новых пунктов.

"Добавили нанесение значительного имущественного ущерба ГУП РК "Крымгазсети" на сумму 105 237 рублей 25 копеек (при сегодняшнем курсе это около $1 425), а также квалифицировано отключение газа от воинской части Береговой охраны Черноморского флота РФ как подрыв обороноспособности РФ", - сообщил он.

Напомним, российский оккупационный "суд" в Симферополе взял под стражу замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова до 4 ноября. Также суд арестовал Азизу и Асану Ахтемову. Федеральная служба безопасности России заявила, что взрыв газопровода в оккупированном Крыму в августе 2021 года якобы был организован украинской разведкой, а также к нему привлекались братья Ахтемовы и Джелялов.

Впоследствии защита заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова подала апелляцию на решение оккупационного "суда", который отправил его под стражу.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что Наримана Джелялова и братьев Ахтемовых незаконно удерживают в СИЗО оккупированного Симферополя.

3 декабря стало известно, что подконтрольный России Верховный суд Крыма покинул Джелялова под стражей до 23 января 2022 года.

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