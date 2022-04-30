Настоящая цель россиян – это геноцид и уничтожение украинцев, - Елена Зеленская

Об этом она сказала в интервью польскому изданию Rzeczpospolita.



"То, что делают российские войска в Украине, прямо ведет к выводу, что россияне пытаются полностью уничтожить украинцев. Это их настоящая цель. Такой вывод приходит мне в голову, когда я вижу разрушение Мариуполя, из которого не позволили даже безопасную эвакуацию гуманитарными коридорами, когда вижу бомбардировку жилых домов в Харькове, Чернигове, Одессе, железнодорожного вокзала в Краматорске, где погибли более 50 человек, которые хотели выехать в более спокойные, более безопасные места Украины", - сказала Зеленская.



По ее словам, об этом свидетельствуют преступления россиян на Киевщине, где и по сей день открываются братские могилы убитых, расстрелянных жителей, не участвовавших в боевых действиях, женщин и детей.



Жена президента подчеркнула, что россияне совершают в Украине преступления геноцида и неважно, о чем они говорят, поскольку их действия разбегаются со словами.



Зеленская также констатировала, что ей нечего сказать женам, матерям и сестрам русских военных, которые находятся в Украине, потому что это бесполезно.



"За те два месяца, когда их сыновей в Украине убивали как преступников и оккупантов, у них было время определиться со своей позицией. Поскольку такой декларации нет, если гробы их не убеждают, что здесь что-то не так, то мне нечего им сказать", – сказала Зеленская.



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