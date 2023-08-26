Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Общество Настоящая крепость есть только у тех государств, которые умеют защищать собственное небо и уважают авиацию, - Зеленский

Настоящая крепость есть только у тех государств, которые умеют защищать собственное небо и уважают авиацию, - Зеленский

26 августа, 2023 суббота
21:07
Общество

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 26 августа, поздравил работников и работниц военной и гражданской авиации с профессиональным праздником, отметив, что настоящая крепость есть только у тех государств, которые умеют защищать собственное небо

Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении.

Он отметил, что празднование Дня авиации в Украине уже проходит в течение 30 лет. По его словам, работники этой отрасли делают Украину одной из крепких стран, "поскольку настоящая крепость есть только у тех государств, которые умеют защищать собственное небо, уважают собственную авиацию".

Зеленский подчеркнул, что Украина делает все возможное, чтобы на небе появились истребители F-16. Вместе с ними, украинская военная авиация выйдет на новый уровень. Также это приблизит возвращение гражданской авиации.

"И это станет новым уровнем украинской военной авиации. И это приблизит возвращение гражданской авиации в украинское небо, потому что приблизит победу и даст Украине больше безопасности. Есть с чем поздравить в этот День авиации. Есть за что поблагодарить. И я благодарен. Мы все благодарны. ", – сказал президент.

В последнюю субботу августа в Украине отмечается День авиации – праздник военных и гражданских авиаторов и работников авиационной промышленности и транспорта. В этом году оно пришлось на 26 августа.

Что известно об истребителях F-16 для Украины

21 мая президент США Джо Байден одобрил обучение украинцев на F-16. Владимир Зеленский заверил, что Украина не будет использовать эти самолеты, чтобы избивать по территории РФ. Также советник Минобороны Юрий Сак заявил, что Украина надеется получить первые современные американские истребители F-16 осенью 2023 года.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что первые истребители F-16 предположительно будут летать в небе Украины до конца марта 2024 года.

16 июля советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил , что Штаты не будут откладывать обучение украинских пилотов на истребителях F-16, Байден разрешил европейским странам приступить к тренировкам. 22 июля Салливан также сказал , что украинские пилоты начнут обучение на истребителях F-16 в ближайшие несколько недель.

11 августа сообщалось , что первая группа украинских пилотов завершит обучение на истребителях F-16 не ранее следующего лета. Началу боевой подготовки будут предшествовать 4-месячные языковые курсы.

12 августа в Белом доме заявили, что Соединенные Штаты Америки могут приобщиться к тренировкам украинских пилотов на истребителях F-16 на своей территории, если "будет достигнут потенциал для обучения в Европе".

Впоследствии спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире Эспрессо рассказал , что работа по передаче F-16 Украине ведется ежедневно: процесс переговоров сложен - все страны, входящие в состав авиакоалции, принимают коллегиальное решение.

Позже президент Румынии Клаус Иоганнис подтвердил , что страна будет учить украинских пилотов на истребителях F-16: там откроют региональный учебный центр.

18 августа стало известно, что вице-премьер Нидерландов Вопке Хукстра подтвердил , что Соединенные Штаты Америки одобрили отправку в Украину многоцелевых истребителей F-16. В тот же день советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан во время пресс-конференции подтвердил информацию об одобрении передачи Данией и Нидерландами F-16 Киеву.

20 августа Владимир Зеленский сообщил , что Нидерланды предоставят Украине 42 истребителя F-16, а Дания, в свою очередь, еще 19 самолетов. К так называемой авиационной коалиции также присоединилась Греция. Страна будет тренировать украинских пилотов.

Также стало известно, что Соединенные Штаты готовы учить украинских пилотов полетам на F-16, если европейские страны не успевают с процессом обучения.

24 августа премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере во время пребывания в Киеве подтвердил планы страны передать определенное количество истребителей F-16 и присоединиться к тренировке пилотов. Также правительство Норвегии сообщило, что страна передаст Украине ракеты IRIS-T.

Украина
Владимир Зеленский
военные силы Украины
Война с Россией
F-16
Читайте также:
Дмитро Медведєв
24 августа, 2023 четверг
МИД Грузии отреагировал на заявление Медведева о присоединении к РФ Абхазии и Южной Осетии
Євген Пригожин
24 августа, 2023 четверг
Гибель Пригожина является плохой новостью для Украины, - Bild
полонені росіяни
25 августа, 2023 пятница
В Украине изменили порядок содержания военнопленных
Киев
+24°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.81
    Покупка 37.81
    Продажа 38.68
  • EUR
    Покупка 41.04
    Продажа 42.16
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
26 августа
21:15
Обновлено
На Житомирщине столкнулись два украинских учебно-боевых самолета: погибли три пилота ВСУ
20:59
Ломаченко приехал на бой Усик - Дюбуа во Вроцлаве
20:37
"Это не забота Украины". Резников отреагировал на скандал с зимней формой и высказался по поводу цены
20:32
В Краматорске в результате ракетной атаки РФ повреждены газовые сети
20:16
Эксклюзив
Фейгин считает, что после Путина начнется хаос и распад РФ
20:15
Украинские беженцы смогут получить вид на жительство в Новой Зеландии
20:12
"Полесье" разгромило "Александрию: результаты и расписание всех матчей 5-го тура УПЛ"
20:02
OPINION
Весна 2024 года станет последней путинской весной
19:54
Эксклюзив
Военный эксперт Свитан рассказал, как будут использовать российский Ми-8, экипаж которого прилетел на базу ВСУ
19:50
В Индии в вагоне поезда взорвался газовый баллон: погибли 9 человек
19:21
SpaceX отправила на МКС астронавтов из четырех разных стран
19:01
Эксклюзив
Украинские войска несомненно войдут в Крым, - полковник Грант
19:01
Армия РФ пыталась наступать на трех направлениях, на фронте произошли 38 боеприкосновений, - Генштаб
19:00
Эксклюзив
Российский военнопленный: Вернувшись домой, я бы отрубил себе пару пальцев, чтобы меня больше не мобилизовали
18:57
Эксклюзив
Юрист объяснил, почему необходимо ликвидировать систему территориальных центров комплектования
18:48
В столице Судана возле президентского дворца раздался мощный взрыв
18:43
У россиян остался только человеческий ресурс, - Буданов
18:30
Несломленная. Волонтер из Запорожья Татьяна Дроботя
Украинский мурал на "Доме Москвы" в Вильнюсе: здание снесут, стенопись выставят на аукцион, а на новом месте создадут неофреску "Несокрушимая"
18:24
Обновлено
В Италии автобус с украинцами попал в ДТП: 15 пострадавших, 4 - в тяжелом состоянии
18:16
Россияне ударили по Херсону: ранены две женщины
18:09
Папа Римский призвал российскую молодежь "сеять зерна примирения"
18:04
Джастин Трюдо
"Страны G7 и НАТО всегда знали, что это будет длительный процесс": премьер Канады о контрнаступлении ВСУ
18:03
OPINION
Кажется, мы глубоко больны и не лечимся... Но есть решение
17:53
После совещания с руководителями штабов НАТО и Британии Залужный решил сосредоточиться на прорыве к Азовому морю, - The Guardian
17:40
В Южной Корее выступили против выброса очищенной воды с Фукусимы: в акции протеста приняло участие около 50 тыс. человек
16:37
Эксклюзив
Военный эксперт Снегирев считает, что вожаков Вагнера вывели в тень: Происходит операция "прикрытие"
16:32
Крымчанам не следует бояться помогать ВСУ, а тем, кто натворил глупостей, лучше уехать, - Буданов
16:23
Эксклюзив
Полковник Грант рассказал, что нужно для прорыва в Крым и победы над РФ
16:12
доллар
Курс валют на 26 августа: цены в банках и обменниках
16:02
OPINION
Выборы в Украине придется проводить по настоянию союзников?
15:59
"Не думаю, что это займет целый год": Резников о том, когда Украина сможет получить ракеты Taurus
15:58
Засуха в Европе: критически низкий уровень воды в реке Рейн может повлиять на транспортировку грузов
В связи с засухой движение по Панамскому каналу могут ограничить на год
15:42
Эксклюзив
Здесь без вариантов, есть одна-единственная версия: Фейгин сказал, кто стоит за гибелью Пригожина
15:36
Российскую технику в Крым стали больше переправлять по морю, а не по Крымскому мосту
15:22
Буданов рассказал, когда последний раз видели Путина
15:16
Обзор
Усик и "Крепость Бахмут", а у Украины очень серьезные проблемы в еврокубках: главные новости спорта за неделю
15:03
"Мое счастье всегда со мной": Буданов рассказал, что жена живет с ним в рабочем кабинете
15:02
В МИД Украины считают неприемлемыми намерения 5 стран ЕС продлить запрет на импорт украинского зерна
14:49
Подоляк назвал тезисы пропаганды РФ, которые она озвучивает из-за контрнаступления ВСУ на юге Украины
14:45
Эксклюзив
В Силах обороны объяснили, почему враг переместил ракетоносцы в Азовское море
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV