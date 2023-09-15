Настоящая история украинского казачества: вышел второй ролик из серии просветительского проекта о мифах пропаганды РФ
Просветительский проект "Мифы вокруг истории Украины и вся правда о рашизме" на этот раз развенчивает стереотипы и предрассудки о настоящем украинском казачестве
Об этом информирует Медиацентр Украина .
"Вы узнаете, каким веком датируются первые упоминания о казаках в исторических источниках, во главе с которым гетманом казаки выступили против Москвы и когда русский царь Петр I разрушил столицу казаков Батурин и Чертомлицкую Сечь", - пишут в пресс-службе.
Проект состоит из серий роликов, которые помогут больше узнать об истории противостояния России и Украины, разрушат многолетние мифы и раскроют природу преступлений врага.
Медиацентр Украины и Украинский институт национальной памяти решили создать этот просветительский проект, который в форме коротких видео поможет раскрыть контекст войны для иностранной и внутренней аудитории.
Проект "Мифы вокруг истории Украины и вся правда о рашизме" реализуется на украинском и английском языках.
- 31 августа презентовали первый выпуск, в котором рассказали о том, сколько действительно идет война между Украиной и Россией. Специалисты развенчивают миф о вроде бы гармоничном сосуществовании украинского и русского народов в течение лет и объясняют, почему российско-украинская война началась не в 2022, и даже не в 2014 году.
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