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Война с Россией: хроника
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OPINION

Настоящая история обороны Киева строго табуирована

Ольга Лень
28 февраля, 2023 вторник
12:02
Мнение

Мне не понравился фильм Дмитрия Комарова "Год". Набор роликов и картинок. Цельной картины нет

Сценарно авторы не справились с вызовом создать нечто, охватывающее все. Не потянули, хотя имели карт-бланш и невиданный для других журналистов доступ ко всем ключевым лицам. Но это никак не отменяет того, что аудитории, которая все еще хочет держать войну на расстоянии и не подпускать ее в свою жизнь, именно такое может понравиться. По мере эмоций, все уже где-то видели, положительно.

Это вообще проблема Единого марафона и системной попытки ограничить возможности работы и доступ к действующим лицам очень узким кругом. Не было конкуренции среди разных продакшенов, не снималось сразу несколько подобных произведений, не имели другие подобные возможности для съемок. В итоге получилось не самое лучшее, но другого нет.

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Фильм вроде как весь год, но большая его часть именно об обороне Киева. И здесь уже есть определенная мифологизация. Все, что до сих пор нанимали об обороне Киева, включая этот фильм, оставляет ощущение недоказанного. Куча белых пятен, заменяемая мифами и эмоциями

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Есть еще одна вещь. Фильм вроде как про весь год, но большая его часть именно об обороне Киева. И здесь уже есть определенная мифологизация. Все, что до сих пор наснимали об обороне Киева, включая этот фильм, оставляет ощущение недоказанного. Куча белых пятен, заменяемая мифами и эмоциями. Хотела бы ошибиться, но складывается стойкое впечатление, будто настоящая история обороны Киева строго табуирована. Потому и произведения получаются не очень убедительными.

Есть и противоположный пример. Там, где меньше было ограничений и попыток создать миф, далекий от действительных событий, там есть хорошие примеры документалистики. Фильм из трех серий об обороне Чернигова снят местным Общественным на голову лучше всего, что удалось сделать об обороне Киева.

Специально для Еспресо.

Об авторе. Ольга Лень, журналистка.

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