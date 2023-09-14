Настоящая испанская тортилья: рецепт блюда на каждый день

"Тортилья" - под этим словом мы часто понимаем маленькие круглые лепешки из кукурузной муки, являющиеся частью национальной мексиканской кухни. Но испанская тортилья – это блюдо, которое можно назвать чем-то средним между омлетом и запеканка из картофеля.

Сегодня мы с вами поделимся рецептом именно испанской тортильи, или как ее еще называют "картофельная тортилья"

Ингредиенты:

картофель – 500 г;

пять куриных яиц;

оливковое масло – 3-4 ст. л. (для жарки)

один репчатый лук

несколько веточек зелени (для подачи)

Испанский тортилья рецепт на сковороде. Пошаговое приготовление:

Очистите и порежьте слайсами средней толщины картофель. Далее промыть, чтобы убрать лишний крахмал и просушить бумажными полотенцами.

Лук очистите и нарежьте кубиками.

Разогрейте сковороду с оливковым маслом. Выложите картофель и прожаривайте на среднем огне примерно 10 минут. Добавьте лук и продолжайте жарить еще минут 20 до того момента, как картофель станет мягким и будет хорошо разламываться на кусочки.

Переместите картофель и лук в миску, приправьте по вкусу солью и специями и перемешайте.

В другой емкости осторожно взбейте венчиком пять яиц, как на омлет, посолите и добавьте картофельно-луковую начинку. Оставьте смесь на пять минут, чтобы вкус ингредиентов смешался.

Снова разогрейте сковороду с новой порцией оливкового масла (добавьте немного слегка смазать) и готовьте на умеренном огне до того момента, пока яйца не загустеют.

Осторожно переверните тортилью сырой стороной. Для этого найдите тарелку с большим диаметром, чем в сковороде. Накройте ею сковороду и уверенным движением переверните тортилью так, чтобы она очутилась на тарелке. Переложите снова на сковороду и жарьте еще 3-5 минут.

Выложите на блюдо и добавьте зелень.

Тортилья – рецепт, который вы точно сможете приготовить!

А для того, чтобы разнообразить блюдо, можно при жарке добавить традиционную испанскую колбасу чоризо, что придаст пикантности и выраженности вкуса.

Приятного аппетита!