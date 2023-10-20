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Настоящая долма с виноградными листьями. Рецепт приготовления
Долма – это кулинарное блюдо из завернутого в листья или помещенного в овощи фарша. Рецепт приготовления долмы придумали на Востоке
Ингредиенты для долмы:
- фарш из говядины – пол килограмма
- круглый рис – пол стакана
- свиной фарш – пол килограмма
- четыре головки репчатого лука
- сушеная кинза – одна столовая ложка
- сушеный базилик – одна столовая ложка
- сушеная душица - одна чайная ложка
- томатная паста – две столовые ложки
- вода – один стакан
- листья винограда – 500 г
- соль, перец (по вкусу)
Рецепт приготовления долмы:
Фото: ozon
- пропускаем через мясорубку луковицы
- перемешиваем с двумя видами фарша
- добавляем рис, сушеную зелень
- размешиваем томатную пасту в воде
- добавляем в фарш
- перемешиваем
- солим и перчим фарш
- отделяем друг от друга листья винограда
- срезаем корни
- кладем лист на рабочую поверхность прожилками вверх
- выкладываем в лист примерно одну чайную ложку фарша
- аккуратно завернуть вроде маленького пакета
- складываем долму в кастрюлю плотными рядами по кругу
- заливаем ее водой до последнего ряда
- накрываем перевернутой тарелкой, чтобы во время приготовления долма не двигалась
- накрываем крышкой
- ставим на средний огонь
- когда вода закипит, тогда убавляем огонь на малый
- варим около часа
- подаем к столу долму с соусом из мацоны с толченым чесноком.
Приятного аппетита!
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