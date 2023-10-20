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Настоящая долма с виноградными листьями. Рецепт приготовления

20 октября, 2023 пятница
16:00

Долма – это кулинарное блюдо из завернутого в листья или помещенного в овощи фарша. Рецепт приготовления долмы придумали на Востоке

Ингредиенты для долмы:

  • фарш из говядины – пол килограмма
  • круглый рис – пол стакана
  • свиной фарш – пол килограмма
  • четыре головки репчатого лука
  • сушеная кинза – одна столовая ложка
  • сушеный базилик – одна столовая ложка
  • сушеная душица - одна чайная ложка
  • томатная паста – две столовые ложки
  • вода – один стакан
  • листья винограда – 500 г
  • соль, перец (по вкусу)

Рецепт приготовления долмы:

долма

Фото: ozon

  • пропускаем через мясорубку луковицы
  • перемешиваем с двумя видами фарша
  • добавляем рис, сушеную зелень
  • размешиваем томатную пасту в воде
  • добавляем в фарш
  • перемешиваем
  • солим и перчим фарш
  • отделяем друг от друга листья винограда
  • срезаем корни
  • кладем лист на рабочую поверхность прожилками вверх
  • выкладываем в лист примерно одну чайную ложку фарша
  • аккуратно завернуть вроде маленького пакета
  • складываем долму в кастрюлю плотными рядами по кругу
  • заливаем ее водой до последнего ряда
  • накрываем перевернутой тарелкой, чтобы во время приготовления долма не двигалась
  • накрываем крышкой
  • ставим на средний огонь
  • когда вода закипит, тогда убавляем огонь на малый
  • варим около часа
  • подаем к столу долму с соусом из мацоны с толченым чесноком.

Приятного аппетита!

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