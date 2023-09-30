Настолько положительный эффект, что США опасаются эскалации: израильский военный эксперт об ATACMS

Об этом он сказал в программе "Студия Запад с Антоном Борковским" на телеканале "Еспресо".

"Scalp и Storm Shadow было поставлено немного, но пользу они приносят. А если к ним добавить ATACMS, то это дополнительный плюс для Украины. Потому что для них не нужно использовать самолеты, они запускаются с наземных HIMARS. Украина не просто так давно просит ATACMS, и не просто так США их до сих пор не давали. Похоже, обе стороны согласны, что от этого будет положительный эффект. Причем настолько положительный, что США опасаются эскалации и именно поэтому их не дают. ", – заметил Гендельман.

По его словам, россиянам некуда оттягивать штабы и склады на южном фронте, потому что рано или поздно они упрутся в море.

"Еще один дополнительный плюс влияния на южном фронте - то, что Россия не может оттянуть свои штабы и склады. Потому что рано или поздно они упрутся в море. ATACMS могут доставать на всю эту глубину. Посмотрим, поступят ли ATACMS на фронт в ближайшее время, потому что информация ежедневно противоречива. В любом случае применения этих ракет на фронте еще не было. Если они все-таки поступят и начнут применяться, то мы сможем реально увидеть их на практике", - подчеркнул Гендельман.

Что известно об отправке ATACMS Украине

19 апреля Соединенные Штаты Америки объявили об очередном пакете военной помощи Украине в размере $325 миллионов, в который войдут снаряды для HIMARS и артиллерии.

В конце мая представители Конгресса США уже призвали Байдена отправить в Украину упомянутые ракеты. В письме, адресованном президенту США, лидеры двухпартийной Хельсинкской комиссии призвали Белый дом дать разрешение на поставку в Украину американской армейской тактической ракетной системы (ATACMS).

10 июня члены обеих партий нижней палаты Конгресса США представили резолюцию, в которой содержится призыв к Джо Байдену передать Украине ATACMS. А 21 июня комитет палаты представителей иностранных дел поддержал резолюцию к Байдену с призывом немедленного предоставить Украине ATACMS.

Впоследствии The Wall Street Journal сообщило, что Соединенные Штаты приблизились к принятию решения о предоставлении Украине дальнобойных тактических ракетных систем ATACMS.

Издание WP сообщило , что США не имеют достаточного количества ракет ATACMS для того, чтобы передать их Украине.

Главный редактор издания Defense Express Олег Катков в эфире Еспресо отметил , что Украине нужны именно кассетные ракеты ATACMS, но не факт, что они есть в США.

7 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном и отметил необходимость ATACMS для ВСУ.

Уже в сентябре стало известно , что США могут передать ракеты Украине в последующих пакетах помощи.

Также сообщалось , что администрация Байдена близка к тому, чтобы одобрить поставки Украине ракет большей дальности, сразу оснащенных кассетными боеприпасами.

15 сентября The Wall Street Journal писал , что Украина близка к тому, чтобы получить от США ракеты ATACMS уже этой осенью.

В то же время госсекретарь США Энтони Блинкен заявил , что украинские военные будут использовать американские ракеты так, как они считают нужным.

22 сентября на переговорах президент США Джо Байден заверил Владимира Зеленского, что Украина получит небольшое количество ракет ATACMS.