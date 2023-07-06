Об этом она написала в четверг, 6 июля, в Twitter.

"Я решительно осуждаю неизбирательную атаку России, нанесшую удар по гражданскому населению во Львове", - говорится в сообщении.

Также она заявила, что надеется на то, что "настанет день ответственности для тех, кто совершил эти ужасные действия".