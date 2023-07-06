"Настанет день ответственности за подлые действия": генсекретарь Совета Европы осудила ракетный удар России по Львову
Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич осудила ракетную атаку России по жилой многоэтажке во Львове
Об этом она написала в четверг, 6 июля, в Twitter.
"Я решительно осуждаю неизбирательную атаку России, нанесшую удар по гражданскому населению во Львове", - говорится в сообщении.
Также она заявила, что надеется на то, что "настанет день ответственности для тех, кто совершил эти ужасные действия".
- В ночь на 6 июля во Львовской области произошли несколько взрывов. В результате обстрела повреждены многоквартирный дом, школа, общежития и офис в облцентре, четыре человека погибли. Больше о ночной атаке читайте здесь .
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