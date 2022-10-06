Об этом заявил Президент Украины в вечернем обращении 6 октября.

"Информируем и о нашем движении на передовой. Только за время от 1 октября и только на Херсонщине от российского псевдореферендума было освобождено и стабилизировано более полутысячи квадратных километров территории и десятки населенных пунктов. Есть успехи и на восточном направлении. Обязательно настанет день, когда "Мы отчитаемся об успехах и в Запорожской области - в тех районах, которые пока контролируют оккупанты. Наступит день, когда мы скажем и об освобождении Крыма, - заявил Владимир Зеленский. - Эта перспектива - очевидна. Очевидно и то, что этим путем еще принадлежит" пройти. Еще предстоит многое выдержать, многое сделать. Сделать и украинцам, и нашим партнерам – всем, кто ценит свободу и международное право".

Официально подтверждено освобождение и восстановление украинской власти в восьми населенных пунктах Херсонской области : Любимовцы, Крещеновке, Золотой Балке, Беляевке, Украинке, Большой и Малой Александровке, а также в Давидовом Броде Бериславского района.