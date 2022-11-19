Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



"В Польше мы видим общенациональный консенсус в том, что Украина ведет войну не только за свое выживание и свое будущее, а в целом за архитектуру безопасности международных отношений в Центральной и Восточной Европе. Настало время, когда можно отбросить Россию на 300 лет назад и закончить имперский период в истории России. Тот период, который всем народам Центральной и Восточной Европы принес горе, разруху и цивилизационное отставание", - отметил польский политолог.



Якуб Корейба подчеркнул, что идет борьба не только за нашу и вашу свободу, а за ценности, образ жизни, чтобы все в Центральной и Восточной Европе могли жить без российской угрозы.



Украина сейчас проживает свой 1920 год, формирует образ будущего и борется за свое сохранение, а также и за нашу свободу. Мы понимаем, что вчера Грузия, сегодня Украина, а завтра Польша, потому что российский менталитет не меняется, реформировать Россию невозможно, ее возможно только победить. И сейчас есть такой шанс, есть народ и страна, которые готовы это сделать, и в этом нужно украинцев всячески поддерживать, потому что любой компромисс с Россией будет носить тактический характер, а стратегические планы Москвы не меняются уже 300 лет", – объяснил журналист.

16 ноября Верховная Рада Украины призвала партнеров исключить Россию из G20

18 ноября в Польше заявили , что должны бы заменить Россию в G20.

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