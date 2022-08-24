Настал переломный момент: россияне начинают понимать, что война не "где-то там" и армия не так уж и сильна, - Буданов
В войне России против Украины уже начался переломный момент, примерами тому являются последние события в оккупированном Крыму
Об этом заявил руководитель Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов в эфире телемарафона в среду, 24 августа.
По его словам, россияне начали понимать, что их войска не так уж сильны, системы ПВО не так надежны, а армия РФ на самом деле не способна защитить временно захваченную украинскую территорию.
"Они слишком переоценили свою армию. Это совсем не вторая армия мира, никак не вторая, и даже не четвертая. И расплата придет, и понимание того, что приходит расплата. Вот она как раз и приходит к людям тогда, когда они лично начинают видеть и чувствовать, что война не где-то там, а это у них. Поэтому переломный момент уже начался", - сказал Буданов.
При этом он подчеркнул, что ранее взрывов в оккупированном Крыму не было.
- Ранее Буданов отметил , что реактивные системы залпового огня HIMARS значительно помогают украинским военным уничтожать оккупантов и россияне знают, что в любом случае с этим оружием им конец.
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