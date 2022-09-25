Об этом Подоляк написал в twitter .

По его словам, угрозы РФ ядерным оружием с трибуны Организации Объединенных наций являются насмешкой над глобальными институтами.

"Завуалированные угрозы ядерным оружием с трибуны ООН от члена Совбеза ООН — большей насмешки над глобальными институтами не представляется. Ядерные угрозы РФ — это проблема не Украины, а всего мира. Члены ядерного клуба должны определить России последствия. "Ящик Пандоры" должен быть закрыт ", – призвал Подоляк.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин перешел к угрозам ядерного оружия и заявил, что РФ в случае угрозы территориальной целостности использует все имеющиеся у него средства.

Белый дом назвал безответственной риторику Путина и предупредил, что в случае применения оружия массового уничтожения РФ испытывает "тяжкие последствия" .

25 сентября Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ядерная доктрина будет распространяться на захваченные территории Украины, если оккупанты объявят их частью РФ.

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