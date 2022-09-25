"Насмешка над глобальными институтами": в Офисе президента отреагировали на ядерные угрозы РФ с трибуны ООН
Советник Офиса президента Михаил Подоляк призвал мир четко предупредить Россию, каковы последствия применения ядерного оружия
Об этом Подоляк написал в twitter .
По его словам, угрозы РФ ядерным оружием с трибуны Организации Объединенных наций являются насмешкой над глобальными институтами.
"Завуалированные угрозы ядерным оружием с трибуны ООН от члена Совбеза ООН — большей насмешки над глобальными институтами не представляется. Ядерные угрозы РФ — это проблема не Украины, а всего мира. Члены ядерного клуба должны определить России последствия. "Ящик Пандоры" должен быть закрыт ", – призвал Подоляк.
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