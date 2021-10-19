"Наследник" Усика разработал для Джошуа план мести украинскому боксеру

Об этом сообщает vRINGe.com .

По словам Ловернса Околи, владеющий титулом чемпиона мира WBO (Всемирной боксерской ассоциации) в первом тяжелом весе (до 90,7 кг), ранее принадлежавшем Александру Усику, чтобы победить украинца, британцу необходимо брать пример со своего соотечественника Тайсона Фьюри, который набрал перед боем против Деонтея Уайлдера вес, чтобы нивелировать нокаутирующий удар американца.

"Видели, как Тайсон Фьюри побил Деонтея Уайлдера? Американец - уникальный нокаутер, но Тайсон решил набрать максимум веса, осуществлял постоянное давление, истощил и нокаутировал Деонтея. Думаю, Энтони может сделать что-то похожее", - сказал окрестностях.

Он добавил, что Джошуа ошибся, когда попытался перебоксировав Усика и победить по очкам.

"Энтони очень хорош в боксе. Но Усик просто невероятный. Девять из десяти тяжеловесов не станут соперничать с Усиком в боксе - они сделают ставку на превосходство в мощности. Верю, что Энтони в реванше сделает так же. В последнее время он очень налегал на свой бокс. Он словно забыл, что это - контактный вид спорта. Его задача - выйти в ринг и устроить там Усику полный контакт ", - посоветовал около.

Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри 10 октября нокаутировал американца Деонтея Уайлдера и защитил пояс чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета).