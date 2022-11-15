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Наследник "Нибулона": Следующие три-пять лет в Украине будет депрессивная ситуация в агросекторе

15 ноября, 2022 вторник
12:40
Экономика

Последствия войны Украина будет ощущать еще долго, следующие три-пять лет будет депрессивная ситуация в аграрном секторе

Об этом в интервью одному из украинских СМИ сказал Андрей Вадатурский, сын убитого российской ракетой бизнесмена, владельца "Нибулона" Алексея Вадатурского.

"Последствия войны будем ощущать еще долго. Думаю, в последующие годы у нас будет депрессивная ситуация в аграрном секторе. Это и территории с минами, и проблемы с уменьшением урожайности. Будет проблема с загрузками портов", – сказал Андрей Вадатурский.

"По окончании войны понадобятся три-пять лет, чтобы вернуться к тем уровням производства и экспорта, которые были до войны и которые нужны в мире. Это при нормальной государственной политике и поддержке других государств", - добавил он.

Наследник "Нибулона" привел цифры, подтверждающие уровень падения объема экспорта компании. Так, в октябре 2022 года было экспортировано чуть более 200 тысяч тонн. Компания планирует выйти на уровень хотя бы 250-300 тысяч тонн в месяц, но это все равно минимум по сравнению с 2021 годом, когда общий объем экспорта составил 5,6 млн. тонн.

  • В результате российского ракетного обстрела Николаева 31 июля погибли Герой Украины, владелец одной из крупнейших компаний Украины "Нибулон" Алексей Вадатурский и его жена.
  • Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал гибель Алексея Вадатурского целенаправленным убийством.

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аграрии
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