Наследник "Нибулона": Следующие три-пять лет в Украине будет депрессивная ситуация в агросекторе
Последствия войны Украина будет ощущать еще долго, следующие три-пять лет будет депрессивная ситуация в аграрном секторе
Об этом в интервью одному из украинских СМИ сказал Андрей Вадатурский, сын убитого российской ракетой бизнесмена, владельца "Нибулона" Алексея Вадатурского.
"Последствия войны будем ощущать еще долго. Думаю, в последующие годы у нас будет депрессивная ситуация в аграрном секторе. Это и территории с минами, и проблемы с уменьшением урожайности. Будет проблема с загрузками портов", – сказал Андрей Вадатурский.
"По окончании войны понадобятся три-пять лет, чтобы вернуться к тем уровням производства и экспорта, которые были до войны и которые нужны в мире. Это при нормальной государственной политике и поддержке других государств", - добавил он.
Наследник "Нибулона" привел цифры, подтверждающие уровень падения объема экспорта компании. Так, в октябре 2022 года было экспортировано чуть более 200 тысяч тонн. Компания планирует выйти на уровень хотя бы 250-300 тысяч тонн в месяц, но это все равно минимум по сравнению с 2021 годом, когда общий объем экспорта составил 5,6 млн. тонн.
- В результате российского ракетного обстрела Николаева 31 июля погибли Герой Украины, владелец одной из крупнейших компаний Украины "Нибулон" Алексей Вадатурский и его жена.
- Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал гибель Алексея Вадатурского целенаправленным убийством.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.98
Покупка 39.98Продажа 40.64
-
EUR
Покупка 40.16Продажа 41.26
- Актуальное
- Важное