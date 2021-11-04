"Наследник" Ломаченко вышел в финал ЧМ по боксу, его ждет бой с россиянином
Украинский боксер Юрий Захареев вышел в финал чемпионата мира, проходящего в сербском Белграде
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Украинский боксер Юрий Захареев в полуфинале весовой категории до 71 кг победил Сархана Алиева из Азербайджана.
В финале ЧМ по боксу, который проходит в сербском Белграде, Захареев будет боксировать с Вадимом Мусаевым из России.
Юрий Захареев является воспитанником школы бокса Белгород-Днестровского. В этом городе в Одесской области живет и тренируется двукратный олимпийский чемпион и чемпион мира среди профессионалов в трех весовых категориях Василий Ломаченко.
- Напомним, 30 сентября серебряный медалист Олимпиады в Токио украинец Александр Хижняк был признан лучшим боксером мира в 2021 году.
- 3 ноября Юрий Захареев обеспечил Украине минимум бронзовую медаль чемпионата мира по боксу среди любителей в Сербии.
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