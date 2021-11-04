"Наследник" Ломаченко вышел в финал ЧМ по боксу, его ждет бой с россиянином

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Украинский боксер Юрий Захареев в полуфинале весовой категории до 71 кг победил Сархана Алиева из Азербайджана.



В финале ЧМ по боксу, который проходит в сербском Белграде, Захареев будет боксировать с Вадимом Мусаевым из России.



Юрий Захареев является воспитанником школы бокса Белгород-Днестровского. В этом городе в Одесской области живет и тренируется двукратный олимпийский чемпион и чемпион мира среди профессионалов в трех весовых категориях Василий Ломаченко.

Напомним, 30 сентября серебряный медалист Олимпиады в Токио украинец Александр Хижняк был признан лучшим боксером мира в 2021 году.

3 ноября Юрий Захареев обеспечил Украине минимум бронзовую медаль чемпионата мира по боксу среди любителей в Сербии.