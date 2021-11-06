"Наследник" Ломаченко победил россиянина в финале и принес Украине золото ЧМ по боксу
Украинский боксер Юрий Захареев победил в финале чемпионата мира в категории до 71 кг россиянина Вадима Мусаева и завоевал золотую награду
Об этом сообщает Федерация бокса Украины.
Сегодня в Белграде (Сербия) в финальном поединке ЧМ в весовой категории до 71 кг Юрий Захареев владел инициативой и имел преимущество в судейских записках после каждого раунда.
Все попытки Вадима Мусаева поймать украинца на контратаках завершались неудачно, а Юрий Захареев, благодаря своим резким выпадам, постоянно создавал проблемы сопернику.
По итогу поединка Захареев одержал победу единогласным решением судей – 5:0 (29:28, 30:27, 30:27, 30:27, 30:27) – и стал чемпионом мира.
Для Украины это золото оказалось первым с 2017 года, когда чемпионом мира в категории до 75 кг стал Александр Хижняк.
19-летний Юрий Захареев является воспитанником школы бокса Белгород-Днестровского. В этом городе в Одесской области живет и тренируется двукратный олимпийский чемпион и чемпион мира среди профессионалов в трех весовых категориях Василий Ломаченко.
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Напомним, 3 ноября Юрий Захареев обеспечил Украине минимум бронзовую медаль чемпионата мира по боксу среди любителей в Сербии.
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