"Наследник" Ломаченко победил россиянина в финале и принес Украине золото ЧМ по боксу

Об этом сообщает Федерация бокса Украины.

Сегодня в Белграде (Сербия) в финальном поединке ЧМ в весовой категории до 71 кг Юрий Захареев владел инициативой и имел преимущество в судейских записках после каждого раунда.

Все попытки Вадима Мусаева поймать украинца на контратаках завершались неудачно, а Юрий Захареев, благодаря своим резким выпадам, постоянно создавал проблемы сопернику.

По итогу поединка Захареев одержал победу единогласным решением судей – 5:0 (29:28, 30:27, 30:27, 30:27, 30:27) – и стал чемпионом мира.

Для Украины это золото оказалось первым с 2017 года, когда чемпионом мира в категории до 75 кг стал Александр Хижняк.

19-летний Юрий Захареев является воспитанником школы бокса Белгород-Днестровского. В этом городе в Одесской области живет и тренируется двукратный олимпийский чемпион и чемпион мира среди профессионалов в трех весовых категориях Василий Ломаченко.

Напомним, 3 ноября Юрий Захареев обеспечил Украине минимум бронзовую медаль чемпионата мира по боксу среди любителей в Сербии.

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