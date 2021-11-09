"Наследник" Ломаченко ответил на предложение о переходе в профессионалы

Об этом сообщает Xsport.ua .

По его словам, после победы Юрия Захареева на чемпионате мира в категории до 71 кг в украинском боксе засияла новая звезда.

"Думаю, что в украинском боксе засияла новая звезда. Красавец. Для меня было бы честью работать с Юрием Захарьевым. Чемпион", - написал Красюк, промоутер чемпиона мира в сверхтяжелом весе Александра Усика.

В то же время сам Юрий Захареев рассказал, что в 19 лет о переходе в профессионалы ему думать рано.

"О профессионалах мы пока не думаем, и готовимся к Олимпиаде, куда хотим поехать и показать хороший результат", - сказал Захареев.

Юрий Захареев является воспитанником школы бокса Белгород-Днестровского. В этом городе в Одесской области живет и тренируется двукратный олимпийский чемпион и чемпион мира среди профессионалов в трех весовых категориях Василий Ломаченко.