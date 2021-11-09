"Наследник" Ломаченко ответил на предложение о переходе в профессионалы
Генеральный директор промоутерской компании K2 Promotions Александр Красюк заявил, что хотел бы работать с новым чемпионом мира среди любителей Юрием Захареевым
Об этом сообщает Xsport.ua .
По его словам, после победы Юрия Захареева на чемпионате мира в категории до 71 кг в украинском боксе засияла новая звезда.
"Думаю, что в украинском боксе засияла новая звезда. Красавец. Для меня было бы честью работать с Юрием Захарьевым. Чемпион", - написал Красюк, промоутер чемпиона мира в сверхтяжелом весе Александра Усика.
В то же время сам Юрий Захареев рассказал, что в 19 лет о переходе в профессионалы ему думать рано.
"О профессионалах мы пока не думаем, и готовимся к Олимпиаде, куда хотим поехать и показать хороший результат", - сказал Захареев.
Юрий Захареев является воспитанником школы бокса Белгород-Днестровского. В этом городе в Одесской области живет и тренируется двукратный олимпийский чемпион и чемпион мира среди профессионалов в трех весовых категориях Василий Ломаченко.
- Напомним, 6 ноября Юрий Захареев победил в финале чемпионата мира в категории до 71 кг россиянина Вадима Мусаева и завоевал золотую награду.
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